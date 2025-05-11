11 мая 2025
10 мая 2025

Базу отдыха на берегу водохранилища продают в Челябинской области за 99 миллионов. Скрин

В Магнитогорске на продажу выставили базу отдыха за 99,9 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха располагается на берегу водохранилища
База отдыха располагается на берегу водохранилища Фото:

В Магнитогорске Челябинской области за 99,9 млн рублей на продажу выставили действующую базу отдыха, расположенную на берегу Верхнеуральского водохранилища. Земельный участок площадью в три гектара находится в собственности, а сам комплекс состоит из десяти строений. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.

«Загородная база отдыха представляет собой десять строений: жилые дома, хозяйственные помещения, прочая инфраструктура. Количество жилых корпусов для отдыха гостей — семь общей вместимостью 150-170 человек. Все дома комфортабельные. Холодное водоснабжение, горячая вода — водонагреватель, санузел, душ, кухонная зона. Отопление комбинированное: электротэны и печное», — уточняется на сайте «Авито».

Как сообщил автор объявления, для гостей предусмотрены парковка, детская и спортивная площадки, мини-зоопарк и прокат водной техники. Также имеется административно-хозяйственное здание с кафе, ресепшеном и помещениями для персонала, баня, две закрытые беседки для мероприятий, пирс и понтон. База располагается на первой береговой линии популярного у рыбаков Верхнеуральского водохранилища.

Как сообщало URA.RU ранее, у озера Еловое за 200 млн рублей выставлен на продажу шестиэтажный гостиничный комплекс. Инфраструктура объекта включает спа-зону с бассейнами, саунами и спортзалом.

У действующей базы отдыха один владелец
У действующей базы отдыха один владелец
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области за 99,9 млн рублей на продажу выставили действующую базу отдыха, расположенную на берегу Верхнеуральского водохранилища. Земельный участок площадью в три гектара находится в собственности, а сам комплекс состоит из десяти строений. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений. «Загородная база отдыха представляет собой десять строений: жилые дома, хозяйственные помещения, прочая инфраструктура. Количество жилых корпусов для отдыха гостей — семь общей вместимостью 150-170 человек. Все дома комфортабельные. Холодное водоснабжение, горячая вода — водонагреватель, санузел, душ, кухонная зона. Отопление комбинированное: электротэны и печное», — уточняется на сайте «Авито». Как сообщил автор объявления, для гостей предусмотрены парковка, детская и спортивная площадки, мини-зоопарк и прокат водной техники. Также имеется административно-хозяйственное здание с кафе, ресепшеном и помещениями для персонала, баня, две закрытые беседки для мероприятий, пирс и понтон. База располагается на первой береговой линии популярного у рыбаков Верхнеуральского водохранилища. Как сообщало URA.RU ранее, у озера Еловое за 200 млн рублей выставлен на продажу шестиэтажный гостиничный комплекс. Инфраструктура объекта включает спа-зону с бассейнами, саунами и спортзалом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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