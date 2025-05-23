23 мая 2025

Baza: микроавтобус с детьми перевернулся в Московской области, есть погибший. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На место ДТП направились бригады медиков, а также вертолет
На место ДТП направились бригады медиков, а также вертолет Фото:

На трассе М-12 в Московской области произошла авария с участием микроавтобуса, перевозившего детей. По предварительным данным, транспортное средство столкнулось с двумя легковыми авто, после чего перевернулось. Предварительно, один ребенок погиб.

«Микроавтобус с детьми перевернулся после столкновения с двумя легковушками. Как минимум семь человек пострадало... Один ребенок погиб. На место едет большое количество бригад скорой помощи, а также направлен вертолет», — об этом пишет telegram-канал Baza. Информацию о погибшем также передает РЕН ТВ.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Из-за аварии на участке трассы М-12 движение транспорта затруднено.

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На трассе М-12 в Московской области произошла авария с участием микроавтобуса, перевозившего детей. По предварительным данным, транспортное средство столкнулось с двумя легковыми авто, после чего перевернулось. Предварительно, один ребенок погиб. «Микроавтобус с детьми перевернулся после столкновения с двумя легковушками. Как минимум семь человек пострадало... Один ребенок погиб. На место едет большое количество бригад скорой помощи, а также направлен вертолет», — об этом пишет telegram-канал Baza. Информацию о погибшем также передает РЕН ТВ. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Из-за аварии на участке трассы М-12 движение транспорта затруднено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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