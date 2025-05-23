Минздрав: 11 человек пострадали и один погиб в аварии с автобусом в Подмосковье

На подмосковной трассе М-12 произошла крупная авария с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей, в результате чего один человек погиб и 11 получили травмы, среди них трое детей. Об этом 23 мая сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав Московской области.
«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 11 человек, из них трое детей. Один пострадавший погиб. На месте работают девять бригад скорой медицинской помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф», — сообщили в областном Минздраве. В ведомстве добавили, что проводится медицинская эвакуация пострадавших в стационары с привлечением вертолета санитарной авиации, специалисты оказывают всю необходимую помощь.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на 68-м километре автотрассы М-12. Согласно предварительным данным, произошло столкновение по ходу движения между микроавтобусом и двумя легковыми автомобилями. На месте аварии продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия уточняются. По информации пресс-службы ГСУСК России по Московской области, в результате аварии на территории Богородского городского округа Московской области погибли женщина и ребенок.
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