23 мая 2025

Минздрав: 11 человек пострадали и один погиб в аварии с автобусом в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
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На место выехали бригады скорой
На место выехали бригады скорой Фото:

На подмосковной трассе М-12 произошла крупная авария с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей, в результате чего один человек погиб и 11 получили травмы, среди них трое детей. Об этом 23 мая сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав Московской области.

«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 11 человек, из них трое детей. Один пострадавший погиб. На месте работают девять бригад скорой медицинской помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф», — сообщили в областном Минздраве. В ведомстве добавили, что проводится медицинская эвакуация пострадавших в стационары с привлечением вертолета санитарной авиации, специалисты оказывают всю необходимую помощь.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на 68-м километре автотрассы М-12. Согласно предварительным данным, произошло столкновение по ходу движения между микроавтобусом и двумя легковыми автомобилями. На месте аварии продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия уточняются. По информации пресс-службы ГСУСК России по Московской области, в результате аварии на территории Богородского городского округа Московской области погибли женщина и ребенок.

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На подмосковной трассе М-12 произошла крупная авария с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей, в результате чего один человек погиб и 11 получили травмы, среди них трое детей. Об этом 23 мая сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав Московской области. «По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 11 человек, из них трое детей. Один пострадавший погиб. На месте работают девять бригад скорой медицинской помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф», — сообщили в областном Минздраве. В ведомстве добавили, что проводится медицинская эвакуация пострадавших в стационары с привлечением вертолета санитарной авиации, специалисты оказывают всю необходимую помощь. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на 68-м километре автотрассы М-12. Согласно предварительным данным, произошло столкновение по ходу движения между микроавтобусом и двумя легковыми автомобилями. На месте аварии продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия уточняются. По информации пресс-службы ГСУСК России по Московской области, в результате аварии на территории Богородского городского округа Московской области погибли женщина и ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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