23 мая 2025

Свердловскую область вновь атакуют заморозки и дождь

В Свердловской области ожидаются дожди и мокрый снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Дожди ожидают свердловчан с 24 по 26 мая
Дожди ожидают свердловчан с 24 по 26 мая Фото:

Свердловскую область ждут дожди, мокрый снег и ночные заморозки. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».

«24 мая будет переменная облачность, местами небольшие осадки, на востоке до умеренных (дождь, временами с мокрым снегом). Ветер северный 7-12, отдельные порывы до 15 метров в секунду», — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. Температура ночью от +1 до +6 градусов, местами заморозки до -2. Днем температура не поднимется выше +11. 

Ночью 25 мая вновь местами до -2 градусов, в остальной области от 0 до +5. Днем температура будет от +13 до +18 градусов. Небольшие и кратковременные дожди также ждут регион.

В области 26 мая будет переменная облачность и кратковременные дожди. Ночью от +4 до +9, днем от +15 до +20 градусов. В Екатеринбурге осадки не ожидаются, температура не поднимется выше +16.

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Свердловскую область ждут дожди, мокрый снег и ночные заморозки. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр». «24 мая будет переменная облачность, местами небольшие осадки, на востоке до умеренных (дождь, временами с мокрым снегом). Ветер северный 7-12, отдельные порывы до 15 метров в секунду», — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. Температура ночью от +1 до +6 градусов, местами заморозки до -2. Днем температура не поднимется выше +11.  Ночью 25 мая вновь местами до -2 градусов, в остальной области от 0 до +5. Днем температура будет от +13 до +18 градусов. Небольшие и кратковременные дожди также ждут регион. В области 26 мая будет переменная облачность и кратковременные дожди. Ночью от +4 до +9, днем от +15 до +20 градусов. В Екатеринбурге осадки не ожидаются, температура не поднимется выше +16.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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