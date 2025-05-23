Свердловскую область вновь атакуют заморозки и дождь

Свердловскую область ждут дожди, мокрый снег и ночные заморозки. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».
«24 мая будет переменная облачность, местами небольшие осадки, на востоке до умеренных (дождь, временами с мокрым снегом). Ветер северный 7-12, отдельные порывы до 15 метров в секунду», — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. Температура ночью от +1 до +6 градусов, местами заморозки до -2. Днем температура не поднимется выше +11.
Ночью 25 мая вновь местами до -2 градусов, в остальной области от 0 до +5. Днем температура будет от +13 до +18 градусов. Небольшие и кратковременные дожди также ждут регион.
В области 26 мая будет переменная облачность и кратковременные дожди. Ночью от +4 до +9, днем от +15 до +20 градусов. В Екатеринбурге осадки не ожидаются, температура не поднимется выше +16.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!