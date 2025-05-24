На Украине заочно приговорили главу Дагестана к тюрьме

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Украина обвинила Сергея Меликова в поддержке спецоперации
Украина обвинила Сергея Меликова в поддержке спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Черновицкий районный суд Украины заочно приговорил главу Республики Дагестан Сергея Меликова к восьми годам лишения свободы за поддержку участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области. 

«Районный суд города Черновцы признал Меликова виновным. Суд заочно приговорил его к восьми годам тюрьмы», — говорится в сообщении СБУ в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). 

Согласно заявлению, Меликов признан виновным по статье о финансировании действий, направленных на изменение границ Украины. В ведомстве отмечают, что глава Дагестана оказывает всестороннюю поддержку Вооруженным силам РФ и призывает жителей региона помогать российским военным.

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Черновицкий районный суд Украины заочно приговорил главу Республики Дагестан Сергея Меликова к восьми годам лишения свободы за поддержку участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области.  «Районный суд города Черновцы признал Меликова виновным. Суд заочно приговорил его к восьми годам тюрьмы», — говорится в сообщении СБУ в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).  Согласно заявлению, Меликов признан виновным по статье о финансировании действий, направленных на изменение границ Украины. В ведомстве отмечают, что глава Дагестана оказывает всестороннюю поддержку Вооруженным силам РФ и призывает жителей региона помогать российским военным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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