Патриарх Кирилл призвал россиян молиться за Путина

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Патриарх Кирилл призывает молиться за Отечество
Патриарх Кирилл призывает молиться за Отечество Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом молиться за президента России Владимира Путина. Его призыв также распространяется на российскую молодежь и военных.

«Призываю всех к молитве за Отечество, православного Путина, властей, воинство и народ», — передает слова патриарха РИА Новости. Он особо подчеркнул важность духовного воспитания подрастающего поколения, которое должно продолжить традиции служения Богу и Родине. В своей проповеди Патриарх выразил признательность руководству страны за помощь в церковном служении. Ранее пасхальном обращении Патриарх Кирилл призвал православных молиться о даровании прочного мира на землях исторической Руси. 

Предстоятель Русской Церкви особо подчеркнул важность духовного единства и молитвенного заступничества в нынешний непростой период. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом молиться за президента России Владимира Путина. Его призыв также распространяется на российскую молодежь и военных. «Призываю всех к молитве за Отечество, православного Путина, властей, воинство и народ», — передает слова патриарха РИА Новости. Он особо подчеркнул важность духовного воспитания подрастающего поколения, которое должно продолжить традиции служения Богу и Родине. В своей проповеди Патриарх выразил признательность руководству страны за помощь в церковном служении. Ранее пасхальном обращении Патриарх Кирилл призвал православных молиться о даровании прочного мира на землях исторической Руси.  Предстоятель Русской Церкви особо подчеркнул важность духовного единства и молитвенного заступничества в нынешний непростой период. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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