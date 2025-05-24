Рыба-хирург разрезала россиянке ногу, когда та отдыхала в Египте

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Рыбы-хирурги часто встречаются в Красном море
Рыбы-хирурги часто встречаются в Красном море Фото:

Во время отдыха на египетском курорте россиянка получила резаную рану ноги от рыбы-хирурга. Об этом сообщает Shot.

"Рыба-хирург разрезала ногу россиянке во время отдыха в Египте", — пишет telegram-канал. Отмечается, что пострадавшая почувствовала резкую боль при купании. Она посмотрела в воду и увидела рядом с собой рыбу. У россиянки сильно кровоточила рана.

Туристке оказали первую помощь, наложив швы и назначив курс антибиотиков с обезболивающими. Отек с ноги снять не удалось, поэтому девушка обратилась в стационар.

Рыбы-хирурги представляют большую опасность для купальщиков. Эти морские обитатели способны наносить глубокие порезы своими острыми шипами даже неподвижно стоящим в воде людям. Особую угрозу представляет ядовитая слизь, покрывающая их плавники, которая часто вызывает серьезные воспаления и осложнения при попадании в рану.

Египет, несмотря на свою популярность среди российских туристов, возглавляет список самых опасных направлений. Он опережая Турцию и Таиланд по количеству страховых случаев, при этом инциденты на красноморских курортах, включая нападения опасных морских обитателей, происходят с пугающей регулярностью, сообщает "Подмосковье Сегодня". 

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Во время отдыха на египетском курорте россиянка получила резаную рану ноги от рыбы-хирурга. Об этом сообщает Shot. "Рыба-хирург разрезала ногу россиянке во время отдыха в Египте", — пишет telegram-канал. Отмечается, что пострадавшая почувствовала резкую боль при купании. Она посмотрела в воду и увидела рядом с собой рыбу. У россиянки сильно кровоточила рана. Туристке оказали первую помощь, наложив швы и назначив курс антибиотиков с обезболивающими. Отек с ноги снять не удалось, поэтому девушка обратилась в стационар. Рыбы-хирурги представляют большую опасность для купальщиков. Эти морские обитатели способны наносить глубокие порезы своими острыми шипами даже неподвижно стоящим в воде людям. Особую угрозу представляет ядовитая слизь, покрывающая их плавники, которая часто вызывает серьезные воспаления и осложнения при попадании в рану. Египет, несмотря на свою популярность среди российских туристов, возглавляет список самых опасных направлений. Он опережая Турцию и Таиланд по количеству страховых случаев, при этом инциденты на красноморских курортах, включая нападения опасных морских обитателей, происходят с пугающей регулярностью, сообщает "Подмосковье Сегодня". 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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