Рыба-хирург разрезала россиянке ногу, когда та отдыхала в Египте

Во время отдыха на египетском курорте россиянка получила резаную рану ноги от рыбы-хирурга. Об этом сообщает Shot.
"Рыба-хирург разрезала ногу россиянке во время отдыха в Египте", — пишет telegram-канал. Отмечается, что пострадавшая почувствовала резкую боль при купании. Она посмотрела в воду и увидела рядом с собой рыбу. У россиянки сильно кровоточила рана.
Туристке оказали первую помощь, наложив швы и назначив курс антибиотиков с обезболивающими. Отек с ноги снять не удалось, поэтому девушка обратилась в стационар.
Рыбы-хирурги представляют большую опасность для купальщиков. Эти морские обитатели способны наносить глубокие порезы своими острыми шипами даже неподвижно стоящим в воде людям. Особую угрозу представляет ядовитая слизь, покрывающая их плавники, которая часто вызывает серьезные воспаления и осложнения при попадании в рану.
Египет, несмотря на свою популярность среди российских туристов, возглавляет список самых опасных направлений. Он опережая Турцию и Таиланд по количеству страховых случаев, при этом инциденты на красноморских курортах, включая нападения опасных морских обитателей, происходят с пугающей регулярностью, сообщает "Подмосковье Сегодня".
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