Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер реанимирует проект по преображению Верхотурья в полноценную духовную столицу Урала. Днем 24 мая он приехал туда с целой делегацией, в которой его старший товарищ Алексей Воробьев (член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академический»), митрополит Евгений (Кульберг) и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, рассказали URA.RU в Фонде.
«Уже проехал по улицам, посмотрел, как обстоят дела, что сделано. Верхотурье — знаковое место для Урала и для все нашей страны. Здесь особенная атмосфера», — подчеркнул Паслер. В своем telegram-канале перед началом мероприятий он написал: «Верхотурье — духовная столица Урала, самый древний город Свердловской области. Здесь, у стен самого маленького в России кремля и старинных церквей, по-прежнему ощущается величие и простота, сила и духовность. Планирую обсудить важные для города и его жителей вопросы».
Паслер вместе с митрополитом посадил несколько саженцев груш рядом со Свято-Покровским женским монастырем. Также он стал свидетелем большого концерта, посвященного славянской письменности и культуре. Закончился визит Дениса Паслера посещением Крестовоздвиженского собора, где бережно хранятся мощи святого Симеона Верхотурского.
Фонд святой Екатерины начал масштабную программу по восстановлению храмов Свято-Николаевского монастыря, которая была поддержана правительством Свердловской области, в 2018 году. Кроме того, меценаты с начала пандемии поддерживают врачей города и вместе с Центральной районной больницей города запустил проект подготовки персонала для работы в сельской местности.
Визит Паслера в Верхотурье госслужащие объясняют влиянием Воробьева — легендарного премьера эпохи губернатора Эдуарда Росселя (2006—2007 гг.). «Превращение Верхотурья в духовную столицу Урала, создание там хорошей инфраструктуры — любимый проект Воробьева. [Прежнему губернатору Евгению] Куйвашеву это было не очень интересно, а Паслер решил поддержать, поскольку очень уважает Воробьева», — раскрыл подоплеку поездки один из собеседников URA.RU в региональной власти.
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