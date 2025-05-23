Старший товарищ свердловского губернатора «затащил» его в духовную столицу. Фото

Паслер высадил деревья в Верхотурье и посетил собор

24 мая 2025 в 17:45 Размер текста - 17 +

Денис Паслер решил уделять проекту большее внимание, чем его предшественник Фото: Илья Московец © URA.RU Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер реанимирует проект по преображению Верхотурья в полноценную духовную столицу Урала. Днем 24 мая он приехал туда с целой делегацией, в которой его старший товарищ Алексей Воробьев (член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академический»), митрополит Евгений (Кульберг) и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, рассказали URA.RU в Фонде. «Уже проехал по улицам, посмотрел, как обстоят дела, что сделано. Верхотурье — знаковое место для Урала и для все нашей страны. Здесь особенная атмосфера», — подчеркнул Паслер. В своем telegram-канале перед началом мероприятий он написал: «Верхотурье — духовная столица Урала, самый древний город Свердловской области. Здесь, у стен самого маленького в России кремля и старинных церквей, по-прежнему ощущается величие и простота, сила и духовность. Планирую обсудить важные для города и его жителей вопросы». Паслер вместе с митрополитом посадил несколько саженцев груш рядом со Свято-Покровским женским монастырем. Также он стал свидетелем большого концерта, посвященного славянской письменности и культуре. Закончился визит Дениса Паслера посещением Крестовоздвиженского собора, где бережно хранятся мощи святого Симеона Верхотурского. Фонд святой Екатерины начал масштабную программу по восстановлению храмов Свято-Николаевского монастыря, которая была поддержана правительством Свердловской области, в 2018 году. Кроме того, меценаты с начала пандемии поддерживают врачей города и вместе с Центральной районной больницей города запустил проект подготовки персонала для работы в сельской местности. Визит Паслера в Верхотурье госслужащие объясняют влиянием Воробьева — легендарного премьера эпохи губернатора Эдуарда Росселя (2006—2007 гг.). «Превращение Верхотурья в духовную столицу Урала, создание там хорошей инфраструктуры — любимый проект Воробьева. [Прежнему губернатору Евгению] Куйвашеву это было не очень интересно, а Паслер решил поддержать, поскольку очень уважает Воробьева», — раскрыл подоплеку поездки один из собеседников URA.RU в региональной власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер реанимирует проект по преображению Верхотурья в полноценную духовную столицу Урала. Днем 24 мая он приехал туда с целой делегацией, в которой его старший товарищ Алексей Воробьев (член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академический»), митрополит Евгений (Кульберг) и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, рассказали URA.RU в Фонде. «Уже проехал по улицам, посмотрел, как обстоят дела, что сделано. Верхотурье — знаковое место для Урала и для все нашей страны. Здесь особенная атмосфера», — подчеркнул Паслер. В своем telegram-канале перед началом мероприятий он написал: «Верхотурье — духовная столица Урала, самый древний город Свердловской области. Здесь, у стен самого маленького в России кремля и старинных церквей, по-прежнему ощущается величие и простота, сила и духовность. Планирую обсудить важные для города и его жителей вопросы». Паслер вместе с митрополитом посадил несколько саженцев груш рядом со Свято-Покровским женским монастырем. Также он стал свидетелем большого концерта, посвященного славянской письменности и культуре. Закончился визит Дениса Паслера посещением Крестовоздвиженского собора, где бережно хранятся мощи святого Симеона Верхотурского. Фонд святой Екатерины начал масштабную программу по восстановлению храмов Свято-Николаевского монастыря, которая была поддержана правительством Свердловской области, в 2018 году. Кроме того, меценаты с начала пандемии поддерживают врачей города и вместе с Центральной районной больницей города запустил проект подготовки персонала для работы в сельской местности. Визит Паслера в Верхотурье госслужащие объясняют влиянием Воробьева — легендарного премьера эпохи губернатора Эдуарда Росселя (2006—2007 гг.). «Превращение Верхотурья в духовную столицу Урала, создание там хорошей инфраструктуры — любимый проект Воробьева. [Прежнему губернатору Евгению] Куйвашеву это было не очень интересно, а Паслер решил поддержать, поскольку очень уважает Воробьева», — раскрыл подоплеку поездки один из собеседников URA.RU в региональной власти.