Овечкин, триумфально побивший мировой рекорд, прилетел в Москву

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Овечкин вернулся в Россию, цель его визита не раскрывается
Овечкин вернулся в Россию, цель его визита не раскрывается Фото:
новость из сюжета
Овечкин побил рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу

Капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин прилетел в Россию. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Александр прилетел в аэропорт Домодедово», — сообщил собеседник агентства. Он не уточнил детали визита российского хоккеиста и его дальнейшие планы на время пребывания на родине.

В апреле Овечкин забил свою 895-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, тем самым превзойдя прежний рекорд, установленный Уэйном Гретцки, который составлял 894 гола. Встреча с «Нью-Йорк Айлендерс» была прервана для проведения специальной церемонии, в ходе которой сам Гретцки поздравил Овечкина с новым достижением. Как прошел легендарный матч — в материале URA.RU

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Капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин прилетел в Россию. Об этом сообщил источник ТАСС. «Александр прилетел в аэропорт Домодедово», — сообщил собеседник агентства. Он не уточнил детали визита российского хоккеиста и его дальнейшие планы на время пребывания на родине. В апреле Овечкин забил свою 895-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, тем самым превзойдя прежний рекорд, установленный Уэйном Гретцки, который составлял 894 гола. Встреча с «Нью-Йорк Айлендерс» была прервана для проведения специальной церемонии, в ходе которой сам Гретцки поздравил Овечкина с новым достижением. Как прошел легендарный матч — в материале URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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