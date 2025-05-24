Овечкин, триумфально побивший мировой рекорд, прилетел в Москву

Капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин прилетел в Россию. Об этом сообщил источник ТАСС.
«Александр прилетел в аэропорт Домодедово», — сообщил собеседник агентства. Он не уточнил детали визита российского хоккеиста и его дальнейшие планы на время пребывания на родине.
В апреле Овечкин забил свою 895-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, тем самым превзойдя прежний рекорд, установленный Уэйном Гретцки, который составлял 894 гола. Встреча с «Нью-Йорк Айлендерс» была прервана для проведения специальной церемонии, в ходе которой сам Гретцки поздравил Овечкина с новым достижением. Как прошел легендарный матч — в материале URA.RU.
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