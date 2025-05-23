23 мая 2025

В новых ямальских школах впервые прошли последние звонки

© Служба новостей «URA.RU»
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В новых школах Салехарда, Лабытнанги, Губкинского и Тазовского прошли первые выпуски
В новых школах Салехарда, Лабытнанги, Губкинского и Тазовского прошли первые выпуски Фото:

В школах Ямала прозвенел последний звонок почти для 11 тысяч выпускников. Во многих новых школах прошли первые выпуски, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Почти 11 тысяч ямальских выпускников стоят на пороге взрослой жизни. Среди них первые выпуски старших школ в Салехарде, Лабытнанги, Губкинском и Тазовском», — отметил Артюхов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске мэр города Алексей Романов посетил последний звонок в школе №12. Мэр поблагодарил директора школы Ирину Ращупкину и учителей, а также обратился к ученикам с напутственными словами.

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В школах Ямала прозвенел последний звонок почти для 11 тысяч выпускников. Во многих новых школах прошли первые выпуски, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Почти 11 тысяч ямальских выпускников стоят на пороге взрослой жизни. Среди них первые выпуски старших школ в Салехарде, Лабытнанги, Губкинском и Тазовском», — отметил Артюхов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске мэр города Алексей Романов посетил последний звонок в школе №12. Мэр поблагодарил директора школы Ирину Ращупкину и учителей, а также обратился к ученикам с напутственными словами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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