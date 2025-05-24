Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область

ВС РФ отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, запущенных ВСУ по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал Богомаз у себя в telegram-канале. Глава области обратился к жителям с рекомендацией соблюдать все необходимые меры предосторожности для обеспечения личной безопасности.
В ночь на 24 мая системы противовоздушной обороны успешно обнаружили и уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской областью. Тогда губернатор подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
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