Губернатор Тульской области рассказал о последствиях ударов украинских беспилотников

В Тульской области беспилотники ВСУ нанесли удары по Кимовскому району Тульской области, в результате чего был поврежден Никольский собор в селе Епифань и пострадали близлежащие жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Миляев.
«В Епифани Кимовского района после попадания БПЛА в Никольский собор сгорел его купол. Пожар локализован», — написал Миляев в своем telegram-канале. Он уточнил, что в ряде жилых домов, расположенных поблизости от собора, частично повреждено остекление.
На месте происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают степень ущерба, нанесенного храму и жилым домам. По словам Миляева, в Туле после падения обломков БПЛА были повреждены кровля и остекление у нескольких частных домов. Он добавил, что жильцы пострадавших многоквартирных домов размещены в гостинице.
С 20 мая в Тульской области было зафиксировано 16 атак украинских беспилотников, в результате которых были повреждены порядка 20 жилых домов и пострадали два человека. В ночь на 25 мая над регионом было сбито четыре БПЛА. Пострадавших в результате атаки не было.
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