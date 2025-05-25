Губернатор Тульской области рассказал о последствиях ударов украинских беспилотников

Губернатор Миляев: беспилотники ВСУ повредили жилые дома и храм
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате атаки ВСУ полностью сгорел купол Никольского собора в Тульской области (архивное фото)
В результате атаки ВСУ полностью сгорел купол Никольского собора в Тульской области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тульской области беспилотники ВСУ нанесли удары по Кимовскому району Тульской области, в результате чего был поврежден Никольский собор в селе Епифань и пострадали близлежащие жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Миляев.

«В Епифани Кимовского района после попадания БПЛА в Никольский собор сгорел его купол. Пожар локализован», — написал Миляев в своем telegram-канале. Он уточнил, что в ряде жилых домов, расположенных поблизости от собора, частично повреждено остекление.

На месте происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают степень ущерба, нанесенного храму и жилым домам. По словам Миляева, в Туле после падения обломков БПЛА были повреждены кровля и остекление у нескольких частных домов. Он добавил, что жильцы пострадавших многоквартирных домов размещены в гостинице.

С 20 мая в Тульской области было зафиксировано 16 атак украинских беспилотников, в результате которых были повреждены порядка 20 жилых домов и пострадали два человека. В ночь на 25 мая над регионом было сбито четыре БПЛА. Пострадавших в результате атаки не было.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тульской области беспилотники ВСУ нанесли удары по Кимовскому району Тульской области, в результате чего был поврежден Никольский собор в селе Епифань и пострадали близлежащие жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Миляев. «В Епифани Кимовского района после попадания БПЛА в Никольский собор сгорел его купол. Пожар локализован», — написал Миляев в своем telegram-канале. Он уточнил, что в ряде жилых домов, расположенных поблизости от собора, частично повреждено остекление. На месте происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают степень ущерба, нанесенного храму и жилым домам. По словам Миляева, в Туле после падения обломков БПЛА были повреждены кровля и остекление у нескольких частных домов. Он добавил, что жильцы пострадавших многоквартирных домов размещены в гостинице. С 20 мая в Тульской области было зафиксировано 16 атак украинских беспилотников, в результате которых были повреждены порядка 20 жилых домов и пострадали два человека. В ночь на 25 мая над регионом было сбито четыре БПЛА. Пострадавших в результате атаки не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...