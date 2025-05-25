Беспилотник ВСУ упал во дворе жилого дома в Туле: карта атак БПЛА за 25 мая

Этой ночью системы ПВО сработали в 13 российских регионах. По данным Минобороны РФ, они сбили 110 украинских БПЛА. Большая часть из них была уничтожена над Тульской областью, где обломки беспилотника упали во дворе пятиэтажки, выбив стекла в трех зданиях.
Кроме того, во время налета дронов ВСУ приостановили свою работу аэропорты Внуково в Москве и Грабцево в Калуге. Сейчас все ограничения уже сняты. Подробнее о последствиях украинской атаки — в материале URA.RU.
Тульская область
В Тульской области ночью была объявлена тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Позже губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что системы ПВО сбили четыре БПЛА, обломки одного из них упали во дворе пятиэтажного дома на улице Металлургов. В результате пострадали несколько многоквартирных зданий: у них были выбиты стекла и оконные рамы. Он уточнил, что пострадавших нет, а на месте падения БПЛА продолжают работать оперативные службы.
Калужская область
Над Калужской областью системы ПВО уничтожили 14 БПЛА. В частности, два дрона были сбиты на окраинах Обнинска, три — в Сухиничском районе, пять — в Тарусском районе, один — в Боровском районе и еще три — в Малоярославецком районе. По словам губернатора региона Владислава Шапши, пострадавших в результате атаки нет. На местах работают оперативники.
Кроме того, во время атаки БПЛА в калужском аэропорту Грабцево были введены временные ограничения. Об этом сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко. Однако в 05:50 по мск аэропорт уже возобновил работу.
Брянская область
Ночью на территории Почепского района Брянской области была объявлена ракетная опасность. Всего над регионом было сбито 14 вражеских БПЛА. По словам главы области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Орловская область
По данным Минобороны РФ, над Орловской областью было сбито 16 украинских беспилотник. Губернатор региона Андрей Клычков заявил, что повреждений и пострадавших нет. По его словам, на местах падения обломков БПЛА ведутся оперативные проверки.
Московская область
Над Московской областью этой ночью были сбиты 13 беспилотников ВСУ. О каждом случае прилета сообщал мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. Сейчас на местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
Аэропорт Внуково также временно приостанавливал прием и отправку самолетов, однако с 07:00 по московскому времени рейсы были восстановлены. По данным Росавиации, за время введенных ограничений семь рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, четыре из которых уже вернулись в изначально назначенные аэропорты.
Тверская область
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в районе аэродрома Мигалово в Твери силами противовоздушной обороны были уничтожены 13 вражеских беспилотников. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, жертв также нет. Ранее telegram-канал Baza, ссылаясь на очевидцев, передавал, что рядом с воинской частью сработали системы ПВО, и в этом районе были слышны как минимум три взрыва.
Липецкая область
На территории Липецкой области ВСУ пытались атаковать город Елец. По данным telegram-канала Shot, в городе несколько раз прозвучала сирена и были слышны хлопки на окраине. Всего над регионом был сбит один БПЛА.
Ранее губернатор области Игорь Артамонов ввел на всей территории региона красный уровень опасности из-за угрозы атаки БПЛА. Впоследствии в регионе был установлен желтый уровень угрозы «Воздушная опасность».
Другие регионы, пострадавшие от атаки ВСУ
В Белгородской и Курской областях системы ПВО сбили по десять украинских беспилотников, в Крыму — семь, в Смоленской — два, по одному — в Нижегородской и Новгородской областях. Официальные заявления поступили только от властей Новгородской области: губернатор Александр Дронов заявил, что в результате атаки жертв и разрушений нет. Он отметил, что держит ситуацию на контроле.
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