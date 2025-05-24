24 мая 2025
23 мая 2025

Семью бойца СВО из ХМАО лишают выплат после его исчезновения на задании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойца СВО из ХМАО признали самовольно оставившим воинскую часть, хотя сослуживцы подтверждают его гибель
Бойца СВО из ХМАО признали самовольно оставившим воинскую часть, хотя сослуживцы подтверждают его гибель Фото:

Супруга военнослужащего из Югры во второй раз обратилась с жалобой на отказ в выплатах после пропажи ее мужа, участвовавшего в специальной военной операции. Все его сослуживцы утверждают, что мужчина погиб на задании, однако сейчас ему присвоен статус самовольно оставившего воинскую часть. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в ХМАО Натальи Стребковой.

«Супруга обратилась с жалобами на действия командования войсковой части по необоснованному признанию военнослужащего самовольно оставившим воинскую часть. В январе 2025 года ее супруг убыл на боевое задание, в дальнейшем связь с ним была утеряна, по сведениям сослуживцев он погиб при выполнении боевого задания, но командованием войсковой части военнослужащий признан самовольно оставившим воинскую часть, в связи с чем его семье отказано в предоставлении его денежного довольствия», — написано на сайте ведомства.

Женщина уже обращалась с жалобой в военную прокуратуру, где проверка подтвердила неправомерность решения командования. После этого военным прокурором в адрес командира войсковой части внесено представление об устранении нарушений закона, однако оно до сих пор осталось не исполненным.

Из-за такой ситуации Стребкова вновь направила обращение в военную прокуратуру, попросив инициировать повторную проверку. В аппарате омбудсмена рассчитывают, что силовики помогут установить достоверный статус бойца и предоставить официальную информацию о его судьбе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супруга военнослужащего из Югры во второй раз обратилась с жалобой на отказ в выплатах после пропажи ее мужа, участвовавшего в специальной военной операции. Все его сослуживцы утверждают, что мужчина погиб на задании, однако сейчас ему присвоен статус самовольно оставившего воинскую часть. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в ХМАО Натальи Стребковой. «Супруга обратилась с жалобами на действия командования войсковой части по необоснованному признанию военнослужащего самовольно оставившим воинскую часть. В январе 2025 года ее супруг убыл на боевое задание, в дальнейшем связь с ним была утеряна, по сведениям сослуживцев он погиб при выполнении боевого задания, но командованием войсковой части военнослужащий признан самовольно оставившим воинскую часть, в связи с чем его семье отказано в предоставлении его денежного довольствия», — написано на сайте ведомства. Женщина уже обращалась с жалобой в военную прокуратуру, где проверка подтвердила неправомерность решения командования. После этого военным прокурором в адрес командира войсковой части внесено представление об устранении нарушений закона, однако оно до сих пор осталось не исполненным. Из-за такой ситуации Стребкова вновь направила обращение в военную прокуратуру, попросив инициировать повторную проверку. В аппарате омбудсмена рассчитывают, что силовики помогут установить достоверный статус бойца и предоставить официальную информацию о его судьбе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...