Семью бойца СВО из ХМАО лишают выплат после его исчезновения на задании

Супруга военнослужащего из Югры во второй раз обратилась с жалобой на отказ в выплатах после пропажи ее мужа, участвовавшего в специальной военной операции. Все его сослуживцы утверждают, что мужчина погиб на задании, однако сейчас ему присвоен статус самовольно оставившего воинскую часть. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в ХМАО Натальи Стребковой.
«Супруга обратилась с жалобами на действия командования войсковой части по необоснованному признанию военнослужащего самовольно оставившим воинскую часть. В январе 2025 года ее супруг убыл на боевое задание, в дальнейшем связь с ним была утеряна, по сведениям сослуживцев он погиб при выполнении боевого задания, но командованием войсковой части военнослужащий признан самовольно оставившим воинскую часть, в связи с чем его семье отказано в предоставлении его денежного довольствия», — написано на сайте ведомства.
Женщина уже обращалась с жалобой в военную прокуратуру, где проверка подтвердила неправомерность решения командования. После этого военным прокурором в адрес командира войсковой части внесено представление об устранении нарушений закона, однако оно до сих пор осталось не исполненным.
Из-за такой ситуации Стребкова вновь направила обращение в военную прокуратуру, попросив инициировать повторную проверку. В аппарате омбудсмена рассчитывают, что силовики помогут установить достоверный статус бойца и предоставить официальную информацию о его судьбе.
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