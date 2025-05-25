Вооруженные силы Украины перебросили около батальона резервных сил на границу Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Об этом сообщили в силовых структурах.
«ВСУ перебросили личный состав 67-й бригады на южнодонецкое направление в район села Комар. До батальона. Пытаются удержать оборону», — сообщили ТАСС в силовых структурах. По данным источников, оперативная обстановка на этом участке фронта для украинских войск складывается неблагоприятно, подразделения ВСУ испытывают сложности с удержанием позиций.
В частности, уже один взвод ВСУ был уничтожен после переброски. Так, ударами ФАБ в Комаре были поражены 30 боевиков «Правого сектора» (признана в РФ террористической организацией), передает RT.
Ранее сообщалось, что бойцы батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) массово покидали свои позиции в районе Новоукраинки в ДНР после ударов по их дислокации. В итоге они потеряли несколько человек в личном составе, который был переброшен для укрепления обороны.
*Правый сектор — организация признана террористической по решению Верховного суда России
**Айдар — признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ
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