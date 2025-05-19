ТАСС: боевики «Айдара»* массово оставляют позиции на границе с Днепропетровщиной

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Бойцы батальона спешно оставляют свои позиции на границе с Днепропетровщиной
Бойцы батальона спешно оставляют свои позиции на границе с Днепропетровщиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы батальона «Айдар» (признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ) предпринимают массовые попытки покинуть свои позиции в населенном пункте Новоукраинка, расположенном в ДНР на границе с Днепропетровской областью. По имеющимся данным, среди военнослужащих подразделения имеются погибшие. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.

«После серии точных ударов по местам дислокации „Айдара“ в Новоукраинке уцелевшие боевики устроили попытку массового бегства из населенного пункта. Попытка эта обернулась для них погибшими и ранеными», — приводит слова собеседника ТАСС. Источник также добавил, что те, кому не удалось покинуть территорию и кто остался в живых, отказываются продолжать выполнение поставленных задач.

О том, что ВСУ перебросили бойцов батальона «Айдар» на границу с Днепропетровской областью, севернее села Богатырь, стало известно 17 мая. Таким образом украинское командование предпринимает попытки удержать оборону на этом участке фронта.

*Батальон «Айдар» признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

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Бойцы батальона «Айдар» (признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ) предпринимают массовые попытки покинуть свои позиции в населенном пункте Новоукраинка, расположенном в ДНР на границе с Днепропетровской областью. По имеющимся данным, среди военнослужащих подразделения имеются погибшие. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах. «После серии точных ударов по местам дислокации „Айдара“ в Новоукраинке уцелевшие боевики устроили попытку массового бегства из населенного пункта. Попытка эта обернулась для них погибшими и ранеными», — приводит слова собеседника ТАСС. Источник также добавил, что те, кому не удалось покинуть территорию и кто остался в живых, отказываются продолжать выполнение поставленных задач. О том, что ВСУ перебросили бойцов батальона «Айдар» на границу с Днепропетровской областью, севернее села Богатырь, стало известно 17 мая. Таким образом украинское командование предпринимает попытки удержать оборону на этом участке фронта. *Батальон «Айдар» признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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