Самолет из Салехарда в Тюмень вынужден был вернуться в аэропорт из-за неполадок

Самолет авиакомпании «Ямал», летевший по маршруту Салехард-Тюмень, вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. Прежде чем сесть, судно около 30 минут кружило в воздухе, чтобы выработать топливо, сообщил один из пассажиров.
«Вчера вечером вылетали из Салехарда в Тюмень. Практически сразу после взлета командир корабля объявил что у нас «небольшие технические неполадки, выработаем топливо и приземлимся обратно в Салехарде». Кружили мы примерно полчаса, после чего благополучно приземлились опять же в родном Салехарде», — написал ямалец в telegram-канале «Яиал 89».
Он добавил, что самолет очень медленно катился до перрона аэропорта: «Показалось, что около получаса», однако улетели в Тюмень пассажиры тем же вечером. Telegram-канал Aviaincident сообщает, что техническая неполадка была связана с неуборкой шасси. URA.RU направило запрос в АК «Ямал». Ответ ожидается.
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