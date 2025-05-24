24 мая 2025
23 мая 2025

Самолет из Салехарда в Тюмень вынужден был вернуться в аэропорт из-за неполадок

© Служба новостей «URA.RU»
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Техническая неполадка была связана с неуборкой шасси
Техническая неполадка была связана с неуборкой шасси Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал», летевший по маршруту Салехард-Тюмень, вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. Прежде чем сесть, судно около 30 минут кружило в воздухе, чтобы выработать топливо, сообщил один из пассажиров.

«Вчера вечером вылетали из Салехарда в Тюмень. Практически сразу после взлета командир корабля объявил что у нас «небольшие технические неполадки, выработаем топливо и приземлимся обратно в Салехарде». Кружили мы примерно полчаса, после чего благополучно приземлились опять же в родном Салехарде», — написал ямалец в telegram-канале «Яиал 89».

Он добавил, что самолет очень медленно катился до перрона аэропорта: «Показалось, что около получаса», однако улетели в Тюмень пассажиры тем же вечером. Telegram-канал Aviaincident сообщает, что техническая неполадка была связана с неуборкой шасси. URA.RU направило запрос в АК «Ямал». Ответ ожидается.

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Самолет авиакомпании «Ямал», летевший по маршруту Салехард-Тюмень, вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. Прежде чем сесть, судно около 30 минут кружило в воздухе, чтобы выработать топливо, сообщил один из пассажиров. «Вчера вечером вылетали из Салехарда в Тюмень. Практически сразу после взлета командир корабля объявил что у нас «небольшие технические неполадки, выработаем топливо и приземлимся обратно в Салехарде». Кружили мы примерно полчаса, после чего благополучно приземлились опять же в родном Салехарде», — написал ямалец в telegram-канале «Яиал 89». Он добавил, что самолет очень медленно катился до перрона аэропорта: «Показалось, что около получаса», однако улетели в Тюмень пассажиры тем же вечером. Telegram-канал Aviaincident сообщает, что техническая неполадка была связана с неуборкой шасси. URA.RU направило запрос в АК «Ямал». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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