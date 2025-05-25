25 мая 2025
24 мая 2025

На Ямале нашли компанию, которая семь лет не убирала отходы производства

На Ямале АО «Сибюгстрой» обязали ликвидировать горную выработку
© Служба новостей «URA.RU»
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Горная выработка не убиралась годами
Горная выработка не убиралась годами Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о недрах в деятельности АО «Сибюгстрой». В ходе проверки было выявлено, что компания в течение семи лет вела разведку и добычу песка на двух месторождениях в Надыме. Горную выработку не ликвидировала. 

"Установлено, что акционерное общество в 2016 — 2023 годы осуществляло разведку и добычу песка на двух месторождениях общераспространенных полезных ископаемых в Надымском районе. При этом горная выработка не ликвидирована", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры. 

Природоохранный прокурор предъявил иск в суд с требованием возложить на АО «Сибюгстрой» обязанность по устранению нарушений. Суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил требования прокуратуры, обязав компанию провести необходимые работы по ликвидации горной выработки.

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В Ямало-Ненецком автономном округе природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о недрах в деятельности АО «Сибюгстрой». В ходе проверки было выявлено, что компания в течение семи лет вела разведку и добычу песка на двух месторождениях в Надыме. Горную выработку не ликвидировала.  "Установлено, что акционерное общество в 2016 — 2023 годы осуществляло разведку и добычу песка на двух месторождениях общераспространенных полезных ископаемых в Надымском районе. При этом горная выработка не ликвидирована", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.  Природоохранный прокурор предъявил иск в суд с требованием возложить на АО «Сибюгстрой» обязанность по устранению нарушений. Суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил требования прокуратуры, обязав компанию провести необходимые работы по ликвидации горной выработки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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