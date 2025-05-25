На Ямале нашли компанию, которая семь лет не убирала отходы производства

В Ямало-Ненецком автономном округе природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о недрах в деятельности АО «Сибюгстрой». В ходе проверки было выявлено, что компания в течение семи лет вела разведку и добычу песка на двух месторождениях в Надыме. Горную выработку не ликвидировала.
"Установлено, что акционерное общество в 2016 — 2023 годы осуществляло разведку и добычу песка на двух месторождениях общераспространенных полезных ископаемых в Надымском районе. При этом горная выработка не ликвидирована", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Природоохранный прокурор предъявил иск в суд с требованием возложить на АО «Сибюгстрой» обязанность по устранению нарушений. Суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил требования прокуратуры, обязав компанию провести необходимые работы по ликвидации горной выработки.
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