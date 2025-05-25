25 мая 2025

Тагильский душегуб попросил народный суд решить его судьбу

Тагильчанин, обвиняемый в убийстве 11-летней, попросил суда присяжных
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , александров владимир
Суд над Владимиром Александровым будет в Областном суде Фото:
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В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней жительницы Нижнего Тагила Владимир Александров попросил, чтобы его судили присяжные. Как стало известно URA.RU, такое ходатайство будет рассматриваться в Свердловском облсуде.

«Соответствующее ходатайство подал сам Александров. Решение будет принято во время предварительного судебного заседания», — объяснили в инстанции.

Александрова задержали в сентябре прошлого года. По данным СК, 5 августа он сначала надругался над 21-летней знакомой и несколько часов удерживал ее в квартире. Через 25 дней он затащил в свою комнату 11-летнюю соседку и, как считают силовики, изнасиловал. В ночь на 31 августа Александров спустил ее в подвал общежития и убил, а после попытался скрыться, но был задержан. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней жительницы Нижнего Тагила Владимир Александров попросил, чтобы его судили присяжные. Как стало известно URA.RU, такое ходатайство будет рассматриваться в Свердловском облсуде. «Соответствующее ходатайство подал сам Александров. Решение будет принято во время предварительного судебного заседания», — объяснили в инстанции. Александрова задержали в сентябре прошлого года. По данным СК, 5 августа он сначала надругался над 21-летней знакомой и несколько часов удерживал ее в квартире. Через 25 дней он затащил в свою комнату 11-летнюю соседку и, как считают силовики, изнасиловал. В ночь на 31 августа Александров спустил ее в подвал общежития и убил, а после попытался скрыться, но был задержан. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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