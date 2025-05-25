Тагильский душегуб попросил народный суд решить его судьбу

Тагильчанин, обвиняемый в убийстве 11-летней, попросил суда присяжных

26 мая 2025 в 11:19 Размер текста - 17 +

Суд над Владимиром Александровым будет в Областном суде Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней жительницы Нижнего Тагила Владимир Александров попросил, чтобы его судили присяжные. Как стало известно URA.RU, такое ходатайство будет рассматриваться в Свердловском облсуде. «Соответствующее ходатайство подал сам Александров. Решение будет принято во время предварительного судебного заседания», — объяснили в инстанции. Александрова задержали в сентябре прошлого года. По данным СК, 5 августа он сначала надругался над 21-летней знакомой и несколько часов удерживал ее в квартире. Через 25 дней он затащил в свою комнату 11-летнюю соседку и, как считают силовики, изнасиловал. В ночь на 31 августа Александров спустил ее в подвал общежития и убил, а после попытался скрыться, но был задержан. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней жительницы Нижнего Тагила Владимир Александров попросил, чтобы его судили присяжные. Как стало известно URA.RU, такое ходатайство будет рассматриваться в Свердловском облсуде. «Соответствующее ходатайство подал сам Александров. Решение будет принято во время предварительного судебного заседания», — объяснили в инстанции. Александрова задержали в сентябре прошлого года. По данным СК, 5 августа он сначала надругался над 21-летней знакомой и несколько часов удерживал ее в квартире. Через 25 дней он затащил в свою комнату 11-летнюю соседку и, как считают силовики, изнасиловал. В ночь на 31 августа Александров спустил ее в подвал общежития и убил, а после попытался скрыться, но был задержан. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.