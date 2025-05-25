25 мая 2025
24 мая 2025

В Салехарде произошло первое ДТП с мотоциклистом в этом сезоне

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде это первое ДТП с участием мотоциклиста
В Салехарде это первое ДТП с участием мотоциклиста Фото:

Вечером 25 мая в Салехарде произошло первое в этом сезоне дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Об этом 26 мая сообщили в Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа. Авария случилась около 22:20 возле дома № 75 на улице Республики, когда водитель Mazda, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу мотоциклу Honda. В результате транспортные средства столкнулись.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Mazda получил телесные повреждения», — сообщили в ГИБДД ЯНАО. По официальной информации, мотоциклист не пострадал.  В Салехарде это первое ДТП в этом сезоне с мотоциклистом. 

По данным Госавтоинспекции, все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте ДТП работали сотрудники полиции и медики. Информация о состоянии пострадавших уточняется. 

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Вечером 25 мая в Салехарде произошло первое в этом сезоне дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Об этом 26 мая сообщили в Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа. Авария случилась около 22:20 возле дома № 75 на улице Республики, когда водитель Mazda, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу мотоциклу Honda. В результате транспортные средства столкнулись. «В результате ДТП пассажир автомобиля Mazda получил телесные повреждения», — сообщили в ГИБДД ЯНАО. По официальной информации, мотоциклист не пострадал.  В Салехарде это первое ДТП в этом сезоне с мотоциклистом.  По данным Госавтоинспекции, все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте ДТП работали сотрудники полиции и медики. Информация о состоянии пострадавших уточняется. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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