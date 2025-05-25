В Салехарде произошло первое ДТП с мотоциклистом в этом сезоне

Вечером 25 мая в Салехарде произошло первое в этом сезоне дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Об этом 26 мая сообщили в Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа. Авария случилась около 22:20 возле дома № 75 на улице Республики, когда водитель Mazda, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу мотоциклу Honda. В результате транспортные средства столкнулись.
«В результате ДТП пассажир автомобиля Mazda получил телесные повреждения», — сообщили в ГИБДД ЯНАО. По официальной информации, мотоциклист не пострадал. В Салехарде это первое ДТП в этом сезоне с мотоциклистом.
По данным Госавтоинспекции, все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте ДТП работали сотрудники полиции и медики. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
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