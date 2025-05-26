Самолет выкатился за пределы ВПП в Иркутской области. Фото

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В результате происшествия никто не пострадал
В результате происшествия никто не пострадал Фото:

В Киренске (Иркутская область) пассажирский самолет Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Двадцать шестого мая в 14.33 (09.33 мск) в аэропорту города Киренска после посадки у воздушного судна Ан-24 авиакомпании „Ангара“, следовавшего по маршруту Иркутск — Киренск, сложилась передняя стойка шасси», — передала пресс-служба. В результате инцидента воздушное судно выкатилось за границы взлетно-посадочной полосы. Никто из находившихся на борту не пострадал.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Все пассажиры были эвакуированы. Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований законодательства, регулирующего обеспечение безопасности полетов.

Ранее воздушное судно авиакомпании «Сибирь», следовавшее по маршруту из Новосибирска в Иркутск, совершило вынужденную посадку в отправном аэропорту по причине выявленной технической неисправности. На момент инцидента на борту находились свыше 160 пассажиров, передает «Царьград».

У самолета при посадке сложилась передняя стойка шасси
У самолета при посадке сложилась передняя стойка шасси
Фото:

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В Киренске (Иркутская область) пассажирский самолет Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. «Двадцать шестого мая в 14.33 (09.33 мск) в аэропорту города Киренска после посадки у воздушного судна Ан-24 авиакомпании „Ангара“, следовавшего по маршруту Иркутск — Киренск, сложилась передняя стойка шасси», — передала пресс-служба. В результате инцидента воздушное судно выкатилось за границы взлетно-посадочной полосы. Никто из находившихся на борту не пострадал. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Все пассажиры были эвакуированы. Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований законодательства, регулирующего обеспечение безопасности полетов. Ранее воздушное судно авиакомпании «Сибирь», следовавшее по маршруту из Новосибирска в Иркутск, совершило вынужденную посадку в отправном аэропорту по причине выявленной технической неисправности. На момент инцидента на борту находились свыше 160 пассажиров, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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