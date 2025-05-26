В Киренске (Иркутская область) пассажирский самолет Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Двадцать шестого мая в 14.33 (09.33 мск) в аэропорту города Киренска после посадки у воздушного судна Ан-24 авиакомпании „Ангара“, следовавшего по маршруту Иркутск — Киренск, сложилась передняя стойка шасси», — передала пресс-служба. В результате инцидента воздушное судно выкатилось за границы взлетно-посадочной полосы. Никто из находившихся на борту не пострадал.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Все пассажиры были эвакуированы. Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований законодательства, регулирующего обеспечение безопасности полетов.
Ранее воздушное судно авиакомпании «Сибирь», следовавшее по маршруту из Новосибирска в Иркутск, совершило вынужденную посадку в отправном аэропорту по причине выявленной технической неисправности. На момент инцидента на борту находились свыше 160 пассажиров, передает «Царьград».
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