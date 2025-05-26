Российские ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над тремя областями

Средства противовоздушной обороны России отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, были уничтожены пять украинских беспилотников.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает Минобороны РФ. Инцидент произошел в период с 7:50 до 8:30 по московскому времени. По данным ведомства, три беспилотника были сбиты над территорией Курской области, еще по одному — над Тульской и Орловской областями.
За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны сбили 96 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных с украинской территории. Впервые под удар украинских дронов попал город Кинешма, расположенный в Ивановской области.
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