Дроны ВСУ разнесли постройку в Ивановской области

В Кинешме (Ивановская область) в ходе ударов дронов ВСУ повреждения получила хозяйственная постройка в промзоне. Об этом сообщает оперштаб города.
«В Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. Повреждена хозпостройка для хранения упаковки», — говорится в сообщении telegram-канала «Ивановская область».
Telegram-канал Mash сообщает, что целью атаки был крупный химзавод. Официального подтверждения этой информации нет.
На данный момент информации о пострадавших не поступало. Отмечается, что на месте падения фрагментов дронов работают оперативные службы. В городе сохраняется режим опасности БПЛА.
Ранее в городе появились сообщения о взрывах. Очевидцы отмечают, что также заметили дым над городом.
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