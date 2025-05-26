В двух московских аэропортах ввели ограничения

В двух московских аэропортах — Домодедово и Жуковском — введены временные ограничения. Жуковский не отправляет и не принимает рейсы, а Домодедово — только принимает, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Временные ограничения в 12:08 МСК введены на работу аэропортов: Домодедово – принимает рейсы; Жуковский – не отправляет и не принимает рейсы", — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Ранее стало известно, что ВСУ продолжают атаковать Москву беспилотниками. Серия ударов продолжается уже несколько дней, аэропорты иногда приостанавливают работу, однако средства ПВО уничтожают все цели противника.
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