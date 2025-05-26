В Тюмени возле набережной построят новый жилой район

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Последние объекты возведут до 2035 года
Последние объекты возведут до 2035 года Фото:

В Тюмени возле реки Туры в границах улиц Профсоюзная — Циолковского — Госпаровская — Сургутская построят новый жилой район. Общая площадь квартир превысит 240 тысяч квадратных метров. Такая информация указана на сайте городской администрации. Помимо домов, в указанном участке обустроят детские сады, крупную школу и магазины.

«Проектируемая территория в районе улиц Профсоюзная — Циолковского — Госпаровская — Сургутская — набережная реки Тура. В границах проектирования предусмотрено размещение следующих объектов: дошкольных образовательных организаций, общеобразовательной организация на 1101 учащихся, здания общественного назначения, объекты торговли, общественного питания», — указано на сайте администрации.

Обустраивать район будут в четыре этапа. Последние объекты возведут до 2035 года. Также планируется построить наземные и подземные парковки, а также проезды и дороги.

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В Тюмени возле реки Туры в границах улиц Профсоюзная — Циолковского — Госпаровская — Сургутская построят новый жилой район. Общая площадь квартир превысит 240 тысяч квадратных метров. Такая информация указана на сайте городской администрации. Помимо домов, в указанном участке обустроят детские сады, крупную школу и магазины. «Проектируемая территория в районе улиц Профсоюзная — Циолковского — Госпаровская — Сургутская — набережная реки Тура. В границах проектирования предусмотрено размещение следующих объектов: дошкольных образовательных организаций, общеобразовательной организация на 1101 учащихся, здания общественного назначения, объекты торговли, общественного питания», — указано на сайте администрации. Обустраивать район будут в четыре этапа. Последние объекты возведут до 2035 года. Также планируется построить наземные и подземные парковки, а также проезды и дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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