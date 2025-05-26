В Тюмени возле набережной построят новый жилой район

В Тюмени возле реки Туры в границах улиц Профсоюзная — Циолковского — Госпаровская — Сургутская построят новый жилой район. Общая площадь квартир превысит 240 тысяч квадратных метров. Такая информация указана на сайте городской администрации. Помимо домов, в указанном участке обустроят детские сады, крупную школу и магазины.
«Проектируемая территория в районе улиц Профсоюзная — Циолковского — Госпаровская — Сургутская — набережная реки Тура. В границах проектирования предусмотрено размещение следующих объектов: дошкольных образовательных организаций, общеобразовательной организация на 1101 учащихся, здания общественного назначения, объекты торговли, общественного питания», — указано на сайте администрации.
Обустраивать район будут в четыре этапа. Последние объекты возведут до 2035 года. Также планируется построить наземные и подземные парковки, а также проезды и дороги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!