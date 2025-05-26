В Челябинске продлили ограничение на проезд по востребованной дороге

В Челябинске продлено ограничение на проезд по улице Комарова из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«В связи с продолжением работ по реконструкции участка теплотрассы ограничение движения напротив дома № 137 по улице Комарова продлено до 4 июня. Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Ограничение движения по улице Комарова было введено в мае. Второй этап реконструкции на участке планировали провести с 21 по 27 мая.
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