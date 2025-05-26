В Челябинске продлили ограничение на проезд по востребованной дороге

В Челябинске продлили ограничение на проезд по улице Комарова
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Проезд ограничен до 4 июня
Проезд ограничен до 4 июня Фото:

В Челябинске продлено ограничение на проезд по улице Комарова из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«В связи с продолжением работ по реконструкции участка теплотрассы ограничение движения напротив дома № 137 по улице Комарова продлено до 4 июня. Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

Ограничение движения по улице Комарова было введено в мае. Второй этап реконструкции на участке планировали провести с 21 по 27 мая. 

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В Челябинске продлено ограничение на проезд по улице Комарова из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.  «В связи с продолжением работ по реконструкции участка теплотрассы ограничение движения напротив дома № 137 по улице Комарова продлено до 4 июня. Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.  Ограничение движения по улице Комарова было введено в мае. Второй этап реконструкции на участке планировали провести с 21 по 27 мая. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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