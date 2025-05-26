В Кремле увидели опасность в снятии запрета на поставки дальнобойного оружия Киеву

Намерение западных стран снять ограничения для Киева на дальнобойные удары по территории России вызывает серьезную обеспокоенность у Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Достаточно опасным является намерение европейцев снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву, если такое решение было принято», — подчеркнул Дмитрий Песков, его слова передает журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале. Он также отметил, что подобные шаги идут вразрез с устремлениями России по урегулированию конфликта.
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