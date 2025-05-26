В Кремле увидели опасность в снятии запрета на поставки дальнобойного оружия Киеву

Песков: намерение Запада по снятию ограничений на удары по РФ вызывает опасения
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил, что намерение Европы снять ограничение на дальнобойные удары идет вразрез с мирными намерениями РФ
Песков отметил, что намерение Европы снять ограничение на дальнобойные удары идет вразрез с мирными намерениями РФ Фото:
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Намерение западных стран снять ограничения для Киева на дальнобойные удары по территории России вызывает серьезную обеспокоенность у Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Достаточно опасным является намерение европейцев снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву, если такое решение было принято», — подчеркнул Дмитрий Песков, его слова передает журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале. Он также отметил, что подобные шаги идут вразрез с устремлениями России по урегулированию конфликта.

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Намерение западных стран снять ограничения для Киева на дальнобойные удары по территории России вызывает серьезную обеспокоенность у Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Достаточно опасным является намерение европейцев снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву, если такое решение было принято», — подчеркнул Дмитрий Песков, его слова передает журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале. Он также отметил, что подобные шаги идут вразрез с устремлениями России по урегулированию конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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