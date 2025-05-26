Крупнейшие банки России снизили процентные ставки по вкладам

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России во второй декаде мая 2025 года снизилась до 19,52% годовых по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.
В первой декаде мая ставка составляла 19,6% годовых, а в третьей декаде апреля — 19,79%. Во второй декаде мая 2025 года средний максимальный процент по рублевым вкладам физических лиц в десяти ведущих банках, аккумулирующих наибольшее количество депозитов, достиг 19,52% годовых. Об этом говорится в сообщении Банка России, опубликованном на официальном сайте регулятора.
В своих расчетах ЦБ использовал данные следующих банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Почта банк, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк. При этом учитывались только максимальные ставки по вкладам, доступные для всех клиентов, без учета капитализации процентов и дополнительных условий (например, необходимости приобретения инвестиционных продуктов или открытия инвестиционного счета). Также не рассматривались вклады с разделением срока на периоды с разными ставками.
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