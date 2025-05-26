26 мая 2025

Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с размышлениями о болезни, жизни и смерти
© Служба новостей «URA.RU»
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Кадыров назвал слухами информацию в СМИ о его болезни
Кадыров назвал слухами информацию в СМИ о его болезни Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг появившуюся информацию о своей болезни, назвав ее необоснованными слухами. Соответствующее заявление было опубликовано в видеоролике, размещенном в официальном telegram-канале чеченского лидера.

«Наше время предопределено, нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту. Не тратьте жизнь на пустое», — написал Кадыров в сообщении с видеозаписью. В подписи к размещенному на канале видео говорится о возрастающем количестве слухов относительно состояния здоровья руководителя Чечни.

Ранее в СМИ появилась информация об отставке Рамзана Кадырова. В беседе с журналистами он заявил, что республике требуется новый руководитель со свежими инициативами и своим видением. Позже Владимир Путин прокомментировал эту информацию, процитировав слова Марка Твена: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены»», пишет «Царьград». 

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг появившуюся информацию о своей болезни, назвав ее необоснованными слухами. Соответствующее заявление было опубликовано в видеоролике, размещенном в официальном telegram-канале чеченского лидера. «Наше время предопределено, нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту. Не тратьте жизнь на пустое», — написал Кадыров в сообщении с видеозаписью. В подписи к размещенному на канале видео говорится о возрастающем количестве слухов относительно состояния здоровья руководителя Чечни. Ранее в СМИ появилась информация об отставке Рамзана Кадырова. В беседе с журналистами он заявил, что республике требуется новый руководитель со свежими инициативами и своим видением. Позже Владимир Путин прокомментировал эту информацию, процитировав слова Марка Твена: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены»», пишет «Царьград». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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