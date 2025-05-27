ВС РФ ударили по украинскому химзаводу в Днепропетровской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам в Днепропетровской области
ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам в Днепропетровской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ударили по Павлоградскому химическому заводу в Днепропетровской области. Также атакам подверглись ремонтный цех авиационной техники, инфраструктура военного аэродрома и радиолокационные станции ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

«22 мая Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары высокоточным оружием по предприятию оборонной промышленности Украины (Павлоградский химический завод, Днепропетровская область)», — говорится в сводке ведомства. Отмечается, что удар по военным объектам Украины производились в Днепропетровской и Николаевской областях.

Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение пункту временного размещения иностранных наемников. Также в сообщении Минобороны отмечается, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил в районе населенного пункта Орджоникидзе (Днепропетровская область) многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65. Среди потерь ВСУ также оказались: командная машина и две пусковые установки ЗРК Patriot.

Ранее сообщалось, что ВС Украины перебросили батальон резервных сил на границу Днепропетровской области и ДНР. Обстановка для украинских военных на этом участке складывается неблагоприятная — противнику тяжело удерживать позиции. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ ударили по Павлоградскому химическому заводу в Днепропетровской области. Также атакам подверглись ремонтный цех авиационной техники, инфраструктура военного аэродрома и радиолокационные станции ПВО, сообщили в Минобороны РФ. «22 мая Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары высокоточным оружием по предприятию оборонной промышленности Украины (Павлоградский химический завод, Днепропетровская область)», — говорится в сводке ведомства. Отмечается, что удар по военным объектам Украины производились в Днепропетровской и Николаевской областях. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение пункту временного размещения иностранных наемников. Также в сообщении Минобороны отмечается, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил в районе населенного пункта Орджоникидзе (Днепропетровская область) многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65. Среди потерь ВСУ также оказались: командная машина и две пусковые установки ЗРК Patriot. Ранее сообщалось, что ВС Украины перебросили батальон резервных сил на границу Днепропетровской области и ДНР. Обстановка для украинских военных на этом участке складывается неблагоприятная — противнику тяжело удерживать позиции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...