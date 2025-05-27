ВС РФ ударили по украинскому химзаводу в Днепропетровской области

ВС РФ ударили по Павлоградскому химическому заводу в Днепропетровской области. Также атакам подверглись ремонтный цех авиационной техники, инфраструктура военного аэродрома и радиолокационные станции ПВО, сообщили в Минобороны РФ.
«22 мая Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары высокоточным оружием по предприятию оборонной промышленности Украины (Павлоградский химический завод, Днепропетровская область)», — говорится в сводке ведомства. Отмечается, что удар по военным объектам Украины производились в Днепропетровской и Николаевской областях.
Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение пункту временного размещения иностранных наемников. Также в сообщении Минобороны отмечается, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил в районе населенного пункта Орджоникидзе (Днепропетровская область) многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65. Среди потерь ВСУ также оказались: командная машина и две пусковые установки ЗРК Patriot.
Ранее сообщалось, что ВС Украины перебросили батальон резервных сил на границу Днепропетровской области и ДНР. Обстановка для украинских военных на этом участке складывается неблагоприятная — противнику тяжело удерживать позиции.
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