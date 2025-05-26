26 мая 2025

Житель ХМАО устроил дебош в ресторане сургутского аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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В ожидании посадки на рейс «Сургут – Белоярский» югорчанин устроил пьяный дебош
В ожидании посадки на рейс «Сургут – Белоярский» югорчанин устроил пьяный дебош Фото:

В аэропорту Сургута транспортные полицейские задержали пассажира, который устроил скандал в ресторане. В состоянии алкогольного опьянения он оскорблял сотрудников общепита, а затем пытался прорваться в служебные помещения. 

«К административной ответственности привлечен 39-летнего житель Белоярского. Инцидент произошел в ресторане воздушной гавани Сургута. Мужчина нарушал общественный порядок», -следует из сообщения пресс-служба транспортной полиции.

По данным ведомства, в ожидании посадки на рейс «Сургут — Белоярский» югорчанин употреблял алкогольные напитки, после чего начал выражать недовольство персоналом заведения. Также он пытался проникнуть в служебное помещение ресторана, что и стало поводом для вызова правоохранителей. Дебоширу придется заплатить штраф. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пассажир отказался от перелета из Сургута в Москву из-за привидевшейся покойной бабушки, которая якобы предостерегла его о несчастном случае. Внук послушался и заявил, что хочет покинуть самолет, находясь уже в салоне.

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В аэропорту Сургута транспортные полицейские задержали пассажира, который устроил скандал в ресторане. В состоянии алкогольного опьянения он оскорблял сотрудников общепита, а затем пытался прорваться в служебные помещения.  «К административной ответственности привлечен 39-летнего житель Белоярского. Инцидент произошел в ресторане воздушной гавани Сургута. Мужчина нарушал общественный порядок», -следует из сообщения пресс-служба транспортной полиции. По данным ведомства, в ожидании посадки на рейс «Сургут — Белоярский» югорчанин употреблял алкогольные напитки, после чего начал выражать недовольство персоналом заведения. Также он пытался проникнуть в служебное помещение ресторана, что и стало поводом для вызова правоохранителей. Дебоширу придется заплатить штраф.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пассажир отказался от перелета из Сургута в Москву из-за привидевшейся покойной бабушки, которая якобы предостерегла его о несчастном случае. Внук послушался и заявил, что хочет покинуть самолет, находясь уже в салоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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