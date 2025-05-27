Российские школьники начнут изучать историю по новым учебникам

Ученики 5-7-х классов российских школ начнут учиться по новым учебникам истории с 1 сентября 2025 года, а учащиеся 8-9-х классов перейдут на обновленные пособия с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.
«Они находятся с декабря 2024 года в федеральном перечне учебников. <...> По новым учебникам истории мы должны работать в 5-7-х классах с 1 сентября 2025 года, а с 1 сентября 2026 года будем работать по новым учебникам истории для 8-9-х классов», — заявила Колударова на пресс-конференции, посвященной презентации социологического исследования «Актуальные вопросы исторического просвещения молодежи РФ». Ее слова передает ТАСС. Замминистра также отметила, что обновленные учебники проходят процедуру закупки в регионах уже в этом году и будут своевременно доставлены в школы.
Ранее в Министерстве просвещения РФ сообщили, что с 2025 года обществознание будет исключено из учебных планов 6-7-х классов, а высвободившееся время направят на изучение истории России. Также были разработаны единые государственные учебники по истории для 5–9-х классов, переход на которые планируется завершить поэтапно к 2026 году.
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