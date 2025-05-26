Обществознание будут изучать в школах только три года с 2026 года

С 2026 года изучение обществознания в российских школах начнется с девятого класса, а высвободившееся учебное время будет посвящено изучению истории России. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
«И действительно, как мы говорили и как обсуждали, со следующего года обществознание будет изучаться с девятого класса, а оставшееся время будет отведено на изучение истории нашей страны», — заявил Кравцов. Его слова передает ТАСС.
Как отметил министр, одновременно была инициирована работа над созданием государственных учебников. Сейчас завершено формирование единых государственных учебников по истории для учащихся 5–9-х классов, а также учебников по обществознанию для 9–11-х классов.
Помимо изменений в расписании предметов, приказ Минпросвещения предусматривает также введение нормирования контрольных и проверочных работ. По словам Кравцова, количество подобных работ не должно превышать 10% от общего времени, отведенного на предмет в учебной программе.
Ранее в Минпросвещения РФ объявили, что с 1 сентября 2025 года дисциплина «Обществознание» будет исключена из учебных планов шестых и седьмых классов и останется только в программе обучения для учащихся 8-11-х классов. Процесс перехода на обновленные образовательные стандарты по этому предмету планируется осуществлять поэтапно и завершить в течение двух лет. Директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа подчеркнула, что школьные образовательные программы должны обладать гибкостью и отвечать современным вызовам.
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