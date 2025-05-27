Приморские выпускники танцевали на крыше школы, прокуратура начала проверку

Прокуратура Приморского края начала проверку после появления в социальных сетях видео, на котором школьники одной из школ Владивостока отмечают последний звонок на неогороженной крыше учебного заведения. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
«Надзорное ведомство организовало проверку после того, как в сети появилось видео, на котором школьники танцуют на неогороженной крыше школы №18 во Владивостоке», — говорится в сообщении прокуратуры, передает РИА Новости. Родители выразили свое возмущение по поводу отсутствия безопасности. При этом отмечалось, что пока школьники танцевали на крыше, взрослые стояли около школы и также подпевали.
Ранее в telegram-каналах распространилось видео, где группа выпускников поет и танцует у самого края крыши школы, не оборудованной никакими ограждениями. По информации очевидцев, подростки вышли на крышу предположительно в рамках официального мероприятия, а у здания в этот момент находились другие школьники и взрослые.
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