Приморские выпускники танцевали на крыше школы, прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку после видео с танцами на крыше школы во Владивостоке
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Во Владивостоке выпускники на последнем звонке танцевали на неогороженной крыше школы (архивное фото)
Во Владивостоке выпускники на последнем звонке танцевали на неогороженной крыше школы (архивное фото) Фото:

Прокуратура Приморского края начала проверку после появления в социальных сетях видео, на котором школьники одной из школ Владивостока отмечают последний звонок на неогороженной крыше учебного заведения. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

«Надзорное ведомство организовало проверку после того, как в сети появилось видео, на котором школьники танцуют на неогороженной крыше школы №18 во Владивостоке», — говорится в сообщении прокуратуры, передает РИА Новости. Родители выразили свое возмущение по поводу отсутствия безопасности. При этом отмечалось, что пока школьники танцевали на крыше, взрослые стояли около школы и также подпевали. 

Ранее в telegram-каналах распространилось видео, где группа выпускников поет и танцует у самого края крыши школы, не оборудованной никакими ограждениями. По информации очевидцев, подростки вышли на крышу предположительно в рамках официального мероприятия, а у здания в этот момент находились другие школьники и взрослые.

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Прокуратура Приморского края начала проверку после появления в социальных сетях видео, на котором школьники одной из школ Владивостока отмечают последний звонок на неогороженной крыше учебного заведения. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве. «Надзорное ведомство организовало проверку после того, как в сети появилось видео, на котором школьники танцуют на неогороженной крыше школы №18 во Владивостоке», — говорится в сообщении прокуратуры, передает РИА Новости. Родители выразили свое возмущение по поводу отсутствия безопасности. При этом отмечалось, что пока школьники танцевали на крыше, взрослые стояли около школы и также подпевали.  Ранее в telegram-каналах распространилось видео, где группа выпускников поет и танцует у самого края крыши школы, не оборудованной никакими ограждениями. По информации очевидцев, подростки вышли на крышу предположительно в рамках официального мероприятия, а у здания в этот момент находились другие школьники и взрослые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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