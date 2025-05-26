26 мая 2025

Названы лучшие школьные столовые в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске определили лучшие школьные столовые
© Служба новостей «URA.RU»
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Победителем стал центр образования №7
Победителем стал центр образования №7 Фото:

В Ханты-Мансийске по итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2025» определили лучшие школьные столовые. Призерами стали центр образования №7, школа №1, школа №5 и №8, сообщается на сайте депобра администрации города.

«Звание „Лучшая школьная столовая — 2025“ присвоено Центру образования №7 имени Дунина-Горкавича Александра Александровича, почетное второе место — СОШ № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича. А 3 место разделили СОШ № 5 имени Безноскова Ивана Захаровича и СОШ № 8», — сказано в сообщении.

Победитель провел различные мастер — классы, выставку и дегустацию блюд национальной кухни. Центр образования №7 представит Ханты-Мансийск на региональном этапе Всероссийского конкурса, который проходит в Югре с 24 апреля по 30 мая 2025 года.

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В Ханты-Мансийске по итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2025» определили лучшие школьные столовые. Призерами стали центр образования №7, школа №1, школа №5 и №8, сообщается на сайте депобра администрации города. «Звание „Лучшая школьная столовая — 2025“ присвоено Центру образования №7 имени Дунина-Горкавича Александра Александровича, почетное второе место — СОШ № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича. А 3 место разделили СОШ № 5 имени Безноскова Ивана Захаровича и СОШ № 8», — сказано в сообщении. Победитель провел различные мастер — классы, выставку и дегустацию блюд национальной кухни. Центр образования №7 представит Ханты-Мансийск на региональном этапе Всероссийского конкурса, который проходит в Югре с 24 апреля по 30 мая 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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