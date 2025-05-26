Названы лучшие школьные столовые в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске по итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2025» определили лучшие школьные столовые. Призерами стали центр образования №7, школа №1, школа №5 и №8, сообщается на сайте депобра администрации города.
«Звание „Лучшая школьная столовая — 2025“ присвоено Центру образования №7 имени Дунина-Горкавича Александра Александровича, почетное второе место — СОШ № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича. А 3 место разделили СОШ № 5 имени Безноскова Ивана Захаровича и СОШ № 8», — сказано в сообщении.
Победитель провел различные мастер — классы, выставку и дегустацию блюд национальной кухни. Центр образования №7 представит Ханты-Мансийск на региональном этапе Всероссийского конкурса, который проходит в Югре с 24 апреля по 30 мая 2025 года.
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