Нового депутата-коммуниста челябинской гордумы КПРФ рекомендовала сделать главой фракции

Депутат челябинской гордумы Андреевских может возглавить фракцию КПРФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Данилу Андреевских рекомендовали на пост главы фракции КПРФ
Данилу Андреевских рекомендовали на пост главы фракции КПРФ Фото:

Ставшего депутатом челябинской гордумы Данилу Андреевских коммунисты рекомендовали назначить главой фракции КПРФ. Как он рассказал URA.RU, 27 мая парламентарий принял участие в первом для себя заседании партии.

«Сегодня впервые участвовал в заседании гордумы Челябинска. Партия рекомендовала меня назначить руководителем фракции КПРФ в Думе. Это добавит возможностей для защиты интересов человека труда в парламенте», — заявил URA.RU Андреевских.

Политик сменил депутата Александра Андреева, который сложил полномочия по личным обстоятельствам. Андреевских получил мандат депутата, доставшийся КПРФ на основе голосования по спискам партий. Благодаря распределительной системе, коммунисты в Челябинской гордуме имеют одно депутатское место.

«Имею больше 15 лет опыта работы юристом на челябинских предприятиях. Есть опыт работы с жилищно-коммунальным комплексом, с органами власти. Это позволит эффективно отстаивать интересы рабочих и малого бизнеса», — уверен депутат.

Он родился в 1988 году и вырос в Челябинске. Окончил юридический факультет Челябинского госуниверситета. Женат, воспитывает сына.

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Ставшего депутатом челябинской гордумы Данилу Андреевских коммунисты рекомендовали назначить главой фракции КПРФ. Как он рассказал URA.RU, 27 мая парламентарий принял участие в первом для себя заседании партии. «Сегодня впервые участвовал в заседании гордумы Челябинска. Партия рекомендовала меня назначить руководителем фракции КПРФ в Думе. Это добавит возможностей для защиты интересов человека труда в парламенте», — заявил URA.RU Андреевских. Политик сменил депутата Александра Андреева, который сложил полномочия по личным обстоятельствам. Андреевских получил мандат депутата, доставшийся КПРФ на основе голосования по спискам партий. Благодаря распределительной системе, коммунисты в Челябинской гордуме имеют одно депутатское место. «Имею больше 15 лет опыта работы юристом на челябинских предприятиях. Есть опыт работы с жилищно-коммунальным комплексом, с органами власти. Это позволит эффективно отстаивать интересы рабочих и малого бизнеса», — уверен депутат. Он родился в 1988 году и вырос в Челябинске. Окончил юридический факультет Челябинского госуниверситета. Женат, воспитывает сына.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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