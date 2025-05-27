Нового депутата-коммуниста челябинской гордумы КПРФ рекомендовала сделать главой фракции

Ставшего депутатом челябинской гордумы Данилу Андреевских коммунисты рекомендовали назначить главой фракции КПРФ. Как он рассказал URA.RU, 27 мая парламентарий принял участие в первом для себя заседании партии.
«Сегодня впервые участвовал в заседании гордумы Челябинска. Партия рекомендовала меня назначить руководителем фракции КПРФ в Думе. Это добавит возможностей для защиты интересов человека труда в парламенте», — заявил URA.RU Андреевских.
Политик сменил депутата Александра Андреева, который сложил полномочия по личным обстоятельствам. Андреевских получил мандат депутата, доставшийся КПРФ на основе голосования по спискам партий. Благодаря распределительной системе, коммунисты в Челябинской гордуме имеют одно депутатское место.
«Имею больше 15 лет опыта работы юристом на челябинских предприятиях. Есть опыт работы с жилищно-коммунальным комплексом, с органами власти. Это позволит эффективно отстаивать интересы рабочих и малого бизнеса», — уверен депутат.
Он родился в 1988 году и вырос в Челябинске. Окончил юридический факультет Челябинского госуниверситета. Женат, воспитывает сына.
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