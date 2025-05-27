Магнитогорский меткомбинат ускорит поставки продукции в Татарстане

Магнитогорский меткомбинат (ММК, Челябинская область) для ускорения поставок продукции покупателям Татарстана открыл в республике логистическую площадку. Как рассказали в пресс-службе комбината, объект заработал в 25 км от Казани.
«На территории предприятия „Мостопоезд-33“ открылась новая площадка по хранению и реализации металлопроката ММК. Площадка находится в поселке Васильево Зеленодольского района, в 25 км от центра Казани», — пояснили URA.RU сотрудники предприятия.
Общая площадь новой логистической площадки составила пять тысяч кв метров. Такие размеры позволят одновременно хранить около 20 тысяч тонн продукции. Доставлять металлопрокат до заказчиков будут автомобильным и железнодорожным транспортом. Партнеры смогут охватить не только потребителей Татарстана, но и соседних регионов.
Перед началом работы площадки маркетологи «Мостопоезда-33» изучили потребности рынка. Исследовали сегменты строительства и машиностроения. Как заявил гендиректор компании Дмитрий Иванов, он уверен в успехе проекта.
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