Магнитогорский меткомбинат ускорит поставки продукции в Татарстане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ММК нарастит скорость поставок продукции в Татарстане и у его соседей
ММК нарастит скорость поставок продукции в Татарстане и у его соседей Фото:

Магнитогорский меткомбинат (ММК, Челябинская область) для ускорения поставок продукции покупателям Татарстана открыл в республике логистическую площадку. Как рассказали в пресс-службе комбината, объект заработал в 25 км от Казани.

«На территории предприятия „Мостопоезд-33“ открылась новая площадка по хранению и реализации металлопроката ММК. Площадка находится в поселке Васильево Зеленодольского района, в 25 км от центра Казани», — пояснили URA.RU сотрудники предприятия.

Общая площадь новой логистической площадки составила пять тысяч кв метров. Такие размеры позволят одновременно хранить около 20 тысяч тонн продукции. Доставлять металлопрокат до заказчиков будут автомобильным и железнодорожным транспортом. Партнеры смогут охватить не только потребителей Татарстана, но и соседних регионов.

Перед началом работы площадки маркетологи «Мостопоезда-33» изучили потребности рынка. Исследовали сегменты строительства и машиностроения. Как заявил гендиректор компании Дмитрий Иванов, он уверен в успехе проекта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Магнитогорский меткомбинат (ММК, Челябинская область) для ускорения поставок продукции покупателям Татарстана открыл в республике логистическую площадку. Как рассказали в пресс-службе комбината, объект заработал в 25 км от Казани. «На территории предприятия „Мостопоезд-33“ открылась новая площадка по хранению и реализации металлопроката ММК. Площадка находится в поселке Васильево Зеленодольского района, в 25 км от центра Казани», — пояснили URA.RU сотрудники предприятия. Общая площадь новой логистической площадки составила пять тысяч кв метров. Такие размеры позволят одновременно хранить около 20 тысяч тонн продукции. Доставлять металлопрокат до заказчиков будут автомобильным и железнодорожным транспортом. Партнеры смогут охватить не только потребителей Татарстана, но и соседних регионов. Перед началом работы площадки маркетологи «Мостопоезда-33» изучили потребности рынка. Исследовали сегменты строительства и машиностроения. Как заявил гендиректор компании Дмитрий Иванов, он уверен в успехе проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...