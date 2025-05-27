27 мая 2025

Ограничения введены в аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения на полеты продолжают вводить в аэропортах России
Ограничения на полеты продолжают вводить в аэропортах России Фото:

В четырех аэропортах Центральной России — Владимире, Иваново, Костроме и Ярославле — введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах: Владимир („Семязино“); Иваново („Южный“); Кострома („Сокеркино“); Ярославль („Туношна“)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что эти меры направлены на защиту пассажиров и экипажей воздушных судов.

Ранее стало известно, что в Брянске в результате атаки украинских дронов поврежден многоквартирный жилой дом и несколько автомобилей. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, проводится обследование территории, а местным жителям рекомендовано проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным предметам.

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В четырех аэропортах Центральной России — Владимире, Иваново, Костроме и Ярославле — введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах: Владимир („Семязино“); Иваново („Южный“); Кострома („Сокеркино“); Ярославль („Туношна“)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что эти меры направлены на защиту пассажиров и экипажей воздушных судов. Ранее стало известно, что в Брянске в результате атаки украинских дронов поврежден многоквартирный жилой дом и несколько автомобилей. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, проводится обследование территории, а местным жителям рекомендовано проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным предметам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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