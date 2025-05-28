В Бурятии эвакуировали почти сотню человек на фоне мощного пожара

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На месте ЧП работают спасатели
На месте ЧП работают спасатели Фото:

Более 90 жителей поселка Сулхара (Бурятия) были вывезены из опасной зоны из-за подбирающегося пожара. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов.

«В превентивных целях проводилась эвакуация жителей. Администрацией были задействованы пять автобусов и один УАЗ», — написал Алексей Цыденов в своем telegram-канале. По его словам, среди 91 эвакуированного — 33 ребенка.

В ночь на 28 мая в 10 километрах от села заметили верховой пожар, передает RT. Огонь до населенного пункта не добрался. Ранее из-за угрозы распространения пожаров перекрывали федеральную трассу «Бакал», отмечает «Национальная служба новостей». 

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Более 90 жителей поселка Сулхара (Бурятия) были вывезены из опасной зоны из-за подбирающегося пожара. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов. «В превентивных целях проводилась эвакуация жителей. Администрацией были задействованы пять автобусов и один УАЗ», — написал Алексей Цыденов в своем telegram-канале. По его словам, среди 91 эвакуированного — 33 ребенка. В ночь на 28 мая в 10 километрах от села заметили верховой пожар, передает RT. Огонь до населенного пункта не добрался. Ранее из-за угрозы распространения пожаров перекрывали федеральную трассу «Бакал», отмечает «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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