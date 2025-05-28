Собянин заявил, что налет дронов на Москву еще не закончился

Система противовоздушной обороны Минобороны России продолжает отражать налеты вражеских беспилотников на Москву. Четыре БПЛА противника были уничтожены. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны продолжает отражать налет вражеских беспилотников. Уничтожено четыре беспилотника, атаковавших Москву», — заявил Собянин. О произошедшем он написал в своем telegram-канале.
По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
С 21:00 по московскому времени 27 мая до полуночи 28 мая российские системы противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 112 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины, в воздушном пространстве шести регионов России. Средства противовоздушной обороны также успешно предотвратили нападение 18 беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на столицу.
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