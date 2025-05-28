Лавров: скоро будет объявлен новый раунд переговоров

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Москва требует гарантий безъядерного и нейтрального статуса Украины
Москва требует гарантий безъядерного и нейтрального статуса Украины Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

В ближайшее время будет официально объявлено о новом раунде переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности, подчеркнув готовность Москвы к диалогу.

«Будем продолжать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время», — поделился Лавров. По его словам, российская сторона намерена настаивать на отмене всех «дискриминационных законов» на Украине, что ранее уже обсуждалось на переговорах в Стамбуле 16 мая.

Кроме этого, Москва требует гарантий безъядерного и нейтрального статуса Украины, а также не приемлет западную позицию, касающуюся территориальной целостности Украины при игнорировании права народов на самоопределение. Лавров отметил, что Россия давно выражала готовность к переговорам, однако Украина, по его словам, ранее отказывалась участвовать в процессе под влиянием западных стран.

В ходе выступления Лавров также отметил надежду на прогресс в переговорах между США и Ираном. Он подчеркнул важность дипломатических усилий в разрешении международных конфликтов.

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В ближайшее время будет официально объявлено о новом раунде переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности, подчеркнув готовность Москвы к диалогу. «Будем продолжать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время», — поделился Лавров. По его словам, российская сторона намерена настаивать на отмене всех «дискриминационных законов» на Украине, что ранее уже обсуждалось на переговорах в Стамбуле 16 мая. Кроме этого, Москва требует гарантий безъядерного и нейтрального статуса Украины, а также не приемлет западную позицию, касающуюся территориальной целостности Украины при игнорировании права народов на самоопределение. Лавров отметил, что Россия давно выражала готовность к переговорам, однако Украина, по его словам, ранее отказывалась участвовать в процессе под влиянием западных стран. В ходе выступления Лавров также отметил надежду на прогресс в переговорах между США и Ираном. Он подчеркнул важность дипломатических усилий в разрешении международных конфликтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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