В Челябинске десять котельных проведут опрессовку в июне

Горячую воду у челябинцев в июне отключат на две недели
© Служба новостей «URA.RU»
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Без горячей воды на две недели останутся жители 369 многоэтажных домов
Без горячей воды на две недели останутся жители 369 многоэтажных домов Фото:

В Челябинске продолжается сезон гидравлических испытаний теплосетей. Без горячей воды на две недели останутся 369 многоэтажных домов и многие соцобъекты, но сроки отличаются, сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 3 по 17 июня прекратит подачу горячей воды котельная ОПМС, поселка Мебельный и поселка Аэропорт, а с 17 июня по 1 июля — ТЭЦ „Мечел-Энерго“, котельная „Агромаш“ поселка Смолино, котельные „Станционная“ и „Новая“ поселка Новосинеглазово, котельная на Свердловском тракте, 4 и котельная на улице Елькина, 88Б. С 13 июня по 12 июля потребители котельной поселка Шагол ФГБУ ЦЖКУ также останутся без горячей воды», — сообщили в мэрии.

Таким образом в Челябинске без горячей воды останутся жители поселков Чурилово, Мебельный, Аэропорт, Смолино, Новосинеглазово, Шагол. Также без горячего водоснабжения в течении двух недель придется обходиться жителям некоторых многоэтажек в Металлургическом районе. Где именно отключат горячую воду, можно увидеть здесь.

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В Челябинске продолжается сезон гидравлических испытаний теплосетей. Без горячей воды на две недели останутся 369 многоэтажных домов и многие соцобъекты, но сроки отличаются, сообщили в пресс-службе мэрии. «С 3 по 17 июня прекратит подачу горячей воды котельная ОПМС, поселка Мебельный и поселка Аэропорт, а с 17 июня по 1 июля — ТЭЦ „Мечел-Энерго“, котельная „Агромаш“ поселка Смолино, котельные „Станционная“ и „Новая“ поселка Новосинеглазово, котельная на Свердловском тракте, 4 и котельная на улице Елькина, 88Б. С 13 июня по 12 июля потребители котельной поселка Шагол ФГБУ ЦЖКУ также останутся без горячей воды», — сообщили в мэрии. Таким образом в Челябинске без горячей воды останутся жители поселков Чурилово, Мебельный, Аэропорт, Смолино, Новосинеглазово, Шагол. Также без горячего водоснабжения в течении двух недель придется обходиться жителям некоторых многоэтажек в Металлургическом районе. Где именно отключат горячую воду, можно увидеть здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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