В Кремле резко отреагировали на слова Зеленского о дальнобойном оружии

Песков: планы Киева создать дальнобойные ракеты лишь подчеркивают правоту России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кремль осудил планы Украины создать предприятие по производству дальнобойного оружия
Кремль осудил планы Украины создать предприятие по производству дальнобойного оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Планы Владимира Зеленского лишь подчеркивают, что Россия сделала правильный выбор, решив устранить первопричины конфликта. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что Киев хочет развернуть совместное с Евросоюзом производство дальнобойного оружия.

«Безусловно, это лишний раз подчеркивает оправданность нашего стремления ликвидировать первопричины этого кризиса, этого конфликта. Именно первопричины этого кризиса представляют собой существенную угрозу нашим интересам», — заявил Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке соглашения с ЕС по производству на Украине дальнобойного оружия. По его словам, речь идет идет об ударных беспилотниках и крылатых ракетах. Директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров говорил, что Киев планирует выпускать свои крылатые и баллистические ракеты в середине 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Планы Владимира Зеленского лишь подчеркивают, что Россия сделала правильный выбор, решив устранить первопричины конфликта. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что Киев хочет развернуть совместное с Евросоюзом производство дальнобойного оружия. «Безусловно, это лишний раз подчеркивает оправданность нашего стремления ликвидировать первопричины этого кризиса, этого конфликта. Именно первопричины этого кризиса представляют собой существенную угрозу нашим интересам», — заявил Песков. Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке соглашения с ЕС по производству на Украине дальнобойного оружия. По его словам, речь идет идет об ударных беспилотниках и крылатых ракетах. Директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров говорил, что Киев планирует выпускать свои крылатые и баллистические ракеты в середине 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...