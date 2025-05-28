Планы Владимира Зеленского лишь подчеркивают, что Россия сделала правильный выбор, решив устранить первопричины конфликта. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что Киев хочет развернуть совместное с Евросоюзом производство дальнобойного оружия.
«Безусловно, это лишний раз подчеркивает оправданность нашего стремления ликвидировать первопричины этого кризиса, этого конфликта. Именно первопричины этого кризиса представляют собой существенную угрозу нашим интересам», — заявил Песков.
Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке соглашения с ЕС по производству на Украине дальнобойного оружия. По его словам, речь идет идет об ударных беспилотниках и крылатых ракетах. Директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров говорил, что Киев планирует выпускать свои крылатые и баллистические ракеты в середине 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.