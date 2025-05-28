В Кремле ответили США по поводу переговоров в Женеве

Песков: официальных предложений о новом раунде переговоров с США не поступало
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил, что место проведения переговоров должно устраивать всех участников
Песков отметил, что место проведения переговоров должно устраивать всех участников Фото:

Никаких официальных предложений о проведении следующего раунда переговоров между Россией и США не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

«В настоящий момент не принимались решения о следующем раунде переговоров», — сказал Песков на конференц-колле с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Это должно быть место, которое будет устраивать обе стороны», — подчеркнул пресс-секретарь.

Экс-советник по нацбезопасности США Роберт Келлог ранее сообщил, что Вашингтон заинтересован в проведении переговоров с Россией на нейтральной площадке, такой как Женева. На данный момент вопрос о возобновлении диалога остается открытым.

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Никаких официальных предложений о проведении следующего раунда переговоров между Россией и США не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. «В настоящий момент не принимались решения о следующем раунде переговоров», — сказал Песков на конференц-колле с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Это должно быть место, которое будет устраивать обе стороны», — подчеркнул пресс-секретарь. Экс-советник по нацбезопасности США Роберт Келлог ранее сообщил, что Вашингтон заинтересован в проведении переговоров с Россией на нейтральной площадке, такой как Женева. На данный момент вопрос о возобновлении диалога остается открытым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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