Когда придут результаты ОГЭ и ЕГЭ в Свердловской области: даты

Тысячи свердловских школьников с конца мая начали проходить важные этапы в своем обучении — ОГЭ и ЕГЭ. О том, когда ждать результатов после экзаменов, и где их можно увидеть, рассказывает URA.RU.
ЕГЭ
- История, литература, химия (экзамен 23 мая) — результаты опубликуют 6 июня;
- Математика базового и профильного уровней (27 мая) — 11 июня;
- Русский язык (30 мая) — 17 июня;
- Обществознание, физика (2 июня) — 20 июня;
- Биология, география (5 июня) — 23 июня;
- Иностранные языки (письменно, 5 июня) — 25 июня;
- Иностранные языки (устно, 10 и 11 июня) — 25 июня;
- Информатика (10 и 11 июня) — 25 июня.
ЕГЭ можно будет сдать и в резервные дни. Экзамены по истории, литературе, физике и обществознанию пройдут 16 июня. Русский язык можно сдать 17 июня, историю и химию — 18 июня, как и устный экзамен по иностранному языку. Письменный можно сдать 19-го. В этот же день можно будет сдать информатику и биологию. 20 июня — базовую и профильную математику. 23 июня — резервный день по всем предметам. Результаты по экзаменам за этот период можно будет узнать не позже 1 июля. До 15 июля участникам ЕГЭ придут баллы за экзамены, сданные в дополнительные дни (экзамены по многим предметам пройдут 3 и 4 июля).
ОГЭ
- Иностранный язык (экзамены 21 и 22 мая) — результаты опубликуют до 4 июня; Биология, информатика, химия (26 мая) — 10 июня;
- География, история, физика, химия (29 мая) — 11 июня;
- Математика (3 июня) — 8 июня;
- География, история, информатика, обществознание (6 июня) — 19 июня;
- Русский язык (9 июня) — 24 июня;
- Биология, информатика, литература, физика (16 июня) — 1 июля.
Девятиклассники тоже могут сдать экзамены в резервные дни. Русский язык пройдет 26 июня (результаты 4 июля), математика — 30 июня (9 июля). Также по всем предметам ОГЭ можно будет сдать 27, 28 июня и 1,2 июля. Результаты придут с 7 по 10 июля.
Узнать свои баллы можно будет в школе, из которой выпускается подросток или в месте проведения экзамена. Сделать это можно и онлайн — на сайтах ege.midural.ru, gia66.ru, на портале «Госуслуг». О том, что потребуется для получения результатов, читайте в материале URA.RU.
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