Пожар около челябинской многоэтажки напугал очевидцев. Видео

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Костер разжигали около жилого дома (архивное фото)
Костер разжигали около жилого дома (архивное фото) Фото:

Пожар около многоквартирного жилого дома по Первой Эльтонской в Челябинске напугал очевидцев. Об этом URA.RU сообщили читатели. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России прокомментировали информацию о ЧП.

«Пожар на Первой Эльтонской. Пока неизвестно что послужило источником возгорания», — рассказали очевидцы. Судя по видеокадрам, пожар случился около жилого многоквартирного дома.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России URA.RU сообщили, что вызов на место был ложный. «Там жгли костер. Наши силы не понадобились», — пояснили в ведомстве. 

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Пожар около многоквартирного жилого дома по Первой Эльтонской в Челябинске напугал очевидцев. Об этом URA.RU сообщили читатели. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России прокомментировали информацию о ЧП. «Пожар на Первой Эльтонской. Пока неизвестно что послужило источником возгорания», — рассказали очевидцы. Судя по видеокадрам, пожар случился около жилого многоквартирного дома. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России URA.RU сообщили, что вызов на место был ложный. «Там жгли костер. Наши силы не понадобились», — пояснили в ведомстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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