Пожар около многоквартирного жилого дома по Первой Эльтонской в Челябинске напугал очевидцев. Об этом URA.RU сообщили читатели. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России прокомментировали информацию о ЧП.
«Пожар на Первой Эльтонской. Пока неизвестно что послужило источником возгорания», — рассказали очевидцы. Судя по видеокадрам, пожар случился около жилого многоквартирного дома.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС России URA.RU сообщили, что вызов на место был ложный. «Там жгли костер. Наши силы не понадобились», — пояснили в ведомстве.
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