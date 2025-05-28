Арабские имена вновь бьют рекорды среди новорожденных в ХМАО. Скрин

Имена Мухаммад и София вновь бьют рекорды среди новорожденных в ХМАО
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Мухаммад и Амина - так югорчане чаще всего называют детей
Мухаммад и Амина - так югорчане чаще всего называют детей Фото:

За почти 5 месяцев 2025 года Мухаммад и Амина стали самыми популярными именами у новорожденных в ХМАО. Статистика размещена на портале ЗАГС.

«Мужские имена: Мухаммад — 150 новорожденных, Михаил — 111, Александр — 87. Женские имена: Амина — 87, София — 83, Марьям — 76», — так жители Югры чаще всего называют сыновей и дочек.

Также в региональный топ-5 попали имена Артем и Роман, а среди девочек — Мария и Анна. Между тем, в 2024 году Мухаммад и София стали самыми популярными именами.

ТОП имен новорожденных в ХМАО
ТОП имен новорожденных в ХМАО
Фото:

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За почти 5 месяцев 2025 года Мухаммад и Амина стали самыми популярными именами у новорожденных в ХМАО. Статистика размещена на портале ЗАГС. «Мужские имена: Мухаммад — 150 новорожденных, Михаил — 111, Александр — 87. Женские имена: Амина — 87, София — 83, Марьям — 76», — так жители Югры чаще всего называют сыновей и дочек. Также в региональный топ-5 попали имена Артем и Роман, а среди девочек — Мария и Анна. Между тем, в 2024 году Мухаммад и София стали самыми популярными именами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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