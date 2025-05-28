Мухаммад и Амина - так югорчане чаще всего называют детей
За почти 5 месяцев 2025 года Мухаммад и Амина стали самыми популярными именами у новорожденных в ХМАО. Статистика размещена на портале ЗАГС.
«Мужские имена: Мухаммад — 150 новорожденных, Михаил — 111, Александр — 87. Женские имена: Амина — 87, София — 83, Марьям — 76», — так жители Югры чаще всего называют сыновей и дочек.
Также в региональный топ-5 попали имена Артем и Роман, а среди девочек — Мария и Анна. Между тем, в 2024 году Мухаммад и София стали самыми популярными именами.
ТОП имен новорожденных в ХМАО
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