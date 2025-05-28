Затеянная Куйвашевым стройка стала головной болью Паслера: кто виноват

Возведение очистных в Рефтинском завершится к осени

28 мая 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Изначально объект должны были сдать к декабрю 2023-го (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловская область оказалась в «красной» зоне и не сможет в 2026 году рассчитывать на федеральные деньги по программе «Комплексное развитие сельских территорий» — из-за сорванных сроков строительства очистных сооружений в Рефтинском, сообщил URA.RU близкий к региональному правительству источник. Ранее об этом же писал депутат Госдумы Максим Иванов. И намекал, кто виновен в провале. «Ситуация напряженная, но перспективы есть. <…> Из-за срыва сроков в Рефтинском Свердловская область в числе 16 регионов оказалась в „красной зоне“. Поэтому сейчас мы не можем претендовать на получение новых средств по этой программе. Хотя классные готовые проекты в малых городах есть. Почему срыв? Ключевая причина — недостаточный контроль со стороны минАПК (министерство агропромышленного комплекса — прим. ред.). Оно — главный распорядитель бюджетных средств этого проекта. При этом представители ведомства приезжают на объект в лучшем случае раз в месяц. Этого, конечно же, мало. Сегодня, по сути, администрация Рефтинского брошена один на один с подрядчиком. Из-за отсутствия слаженной работы с региональным ведомством сроки сдачи очистных снова сдвигаются с июля на ноябрь», — рассказал Иванов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Строительство очистных сооружений в Рефтинском инициировал тогдашний губернатор Евгений Куйвашев — на фоне покупки его приятелем Андреем Петровым (ООО «Уральская агропромышленная группа») местной птицефабрики. МинЖКХ долго не могло найти желающих взяться за серьезный коммунальный объект. На просьбу чиновников откликнулся лишь депутат гордумы Екатеринбурга Виталий Чачин. Подрядчик оставался на объекте, несмотря на проблемы у заказчика Фото: URA.RU Его ООО «Сити Билдинг» заключило контракт с МУОП «Рефтинское» в июне 2022 года. Сразу было понятно, что проект и смета, формировавшиеся в реалиях 2015—2017 годов, давно устарели. «Как и в случае с очистными в Березовском (их тоже строит компания Чачина — прим. ред.), основной проблемой была поставка основного технологического оборудования, производство которого находилось в Харькове (шел четвертый месяц СВО — прим. ред.)», — рассказал URA.RU статусный госслужащий. В августе заказчик согласился скорректировать цену контракта (с 541 миллиона до 704 млн рублей), чтобы устранить недостатки в этой части. «Сити Билдинг» прошло ценовую экспертизу и в декабре 2022-го получило удорожание на 30%, что позволило привлечь дополнительное федеральное финансирование. В дальнейшем изменениями проекта занимался уже сам заказчик, и только к 18 октября 2023-го госэкспертиза согласовала новую проектно-сметную документацию. При том что объект должны были сдать к 15 декабря 2023. Но недочеты остались. После длительной и безрезультатной переписки Чачина с МУОП «Рефтинское» и администрацией он в июне 2024-го решил расторгнуть контракт. Среди замечаний — отсутствие в документации необходимых работ, которые подрядчик фактически должен был сделать, и материалов (в том числе фасонных элементов парапетов), чертежей и смет по устройству технологических трубопроводов по некоторым инженерным сетям. Еще одно фото со стройки Фото: URA.RU Только после этого заказчик активизировался и сумел убедить Чачина остаться. За почти три года проектно-сметная документация менялась шесть раз. Еще две корректировки проводятся прямо сейчас, бумаги зависли в кабинетах, из-за чего подрядчик не может получить средства. С учетом инфляции стоимость работ выросла до 947,6 млн рублей (из них федеральные — около 700 млн), дедлайн — конец 2025-го. Первый этап — установку и наладку основного оборудования — фирма Чачина завершила, сейчас идут пуско-наладочные работы, но их выполняет уже другой подрядчик в рамках отдельного тендера. Близкий к минАПК источник URA.RU утверждает, что в случае с очистными «странно себя ведет городская администрация». «Документы согласовываются очень медленно», — уточнил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием к министру Анне Кузнецовой и главе Рефтинского Натальи Мельчаковой. Ответы будут опубликованы, как только поступят. В разговоре с URA.RU Чачин не стал комментировать реплики Иванова и источников URA.RU в адрес чиновников, но отметил: «Мы с 2022-го на объекте, ни разу его не бросали. Стараемся сделать все от нас зависящее с учетом некоторых бюрократических обстоятельств и изменившихся экономических реалий», — отметил он. По словам Иванова, сменивший Куйвашева в марте Денис Паслер уже отреагировал на ситуацию, дав в том числе ему поручение разобраться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская область оказалась в «красной» зоне и не сможет в 2026 году рассчитывать на федеральные деньги по программе «Комплексное развитие сельских территорий» — из-за сорванных сроков строительства очистных сооружений в Рефтинском, сообщил URA.RU близкий к региональному правительству источник. Ранее об этом же писал депутат Госдумы Максим Иванов. И намекал, кто виновен в провале. «Ситуация напряженная, но перспективы есть. <…> Из-за срыва сроков в Рефтинском Свердловская область в числе 16 регионов оказалась в „красной зоне“. Поэтому сейчас мы не можем претендовать на получение новых средств по этой программе. Хотя классные готовые проекты в малых городах есть. Почему срыв? Ключевая причина — недостаточный контроль со стороны минАПК (министерство агропромышленного комплекса — прим. ред.). Оно — главный распорядитель бюджетных средств этого проекта. При этом представители ведомства приезжают на объект в лучшем случае раз в месяц. Этого, конечно же, мало. Сегодня, по сути, администрация Рефтинского брошена один на один с подрядчиком. Из-за отсутствия слаженной работы с региональным ведомством сроки сдачи очистных снова сдвигаются с июля на ноябрь», — рассказал Иванов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Строительство очистных сооружений в Рефтинском инициировал тогдашний губернатор Евгений Куйвашев — на фоне покупки его приятелем Андреем Петровым (ООО «Уральская агропромышленная группа») местной птицефабрики. МинЖКХ долго не могло найти желающих взяться за серьезный коммунальный объект. На просьбу чиновников откликнулся лишь депутат гордумы Екатеринбурга Виталий Чачин. Его ООО «Сити Билдинг» заключило контракт с МУОП «Рефтинское» в июне 2022 года. Сразу было понятно, что проект и смета, формировавшиеся в реалиях 2015—2017 годов, давно устарели. «Как и в случае с очистными в Березовском (их тоже строит компания Чачина — прим. ред.), основной проблемой была поставка основного технологического оборудования, производство которого находилось в Харькове (шел четвертый месяц СВО — прим. ред.)», — рассказал URA.RU статусный госслужащий. В августе заказчик согласился скорректировать цену контракта (с 541 миллиона до 704 млн рублей), чтобы устранить недостатки в этой части. «Сити Билдинг» прошло ценовую экспертизу и в декабре 2022-го получило удорожание на 30%, что позволило привлечь дополнительное федеральное финансирование. В дальнейшем изменениями проекта занимался уже сам заказчик, и только к 18 октября 2023-го госэкспертиза согласовала новую проектно-сметную документацию. При том что объект должны были сдать к 15 декабря 2023. Но недочеты остались. После длительной и безрезультатной переписки Чачина с МУОП «Рефтинское» и администрацией он в июне 2024-го решил расторгнуть контракт. Среди замечаний — отсутствие в документации необходимых работ, которые подрядчик фактически должен был сделать, и материалов (в том числе фасонных элементов парапетов), чертежей и смет по устройству технологических трубопроводов по некоторым инженерным сетям. Только после этого заказчик активизировался и сумел убедить Чачина остаться. За почти три года проектно-сметная документация менялась шесть раз. Еще две корректировки проводятся прямо сейчас, бумаги зависли в кабинетах, из-за чего подрядчик не может получить средства. С учетом инфляции стоимость работ выросла до 947,6 млн рублей (из них федеральные — около 700 млн), дедлайн — конец 2025-го. Первый этап — установку и наладку основного оборудования — фирма Чачина завершила, сейчас идут пуско-наладочные работы, но их выполняет уже другой подрядчик в рамках отдельного тендера. Близкий к минАПК источник URA.RU утверждает, что в случае с очистными «странно себя ведет городская администрация». «Документы согласовываются очень медленно», — уточнил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием к министру Анне Кузнецовой и главе Рефтинского Натальи Мельчаковой. Ответы будут опубликованы, как только поступят. В разговоре с URA.RU Чачин не стал комментировать реплики Иванова и источников URA.RU в адрес чиновников, но отметил: «Мы с 2022-го на объекте, ни разу его не бросали. Стараемся сделать все от нас зависящее с учетом некоторых бюрократических обстоятельств и изменившихся экономических реалий», — отметил он. По словам Иванова, сменивший Куйвашева в марте Денис Паслер уже отреагировал на ситуацию, дав в том числе ему поручение разобраться.