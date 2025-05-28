28 мая 2025

Mash: ВСУ атаковали город Елец, слышны мощные взрывы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспилотники атаковали территорию России
Беспилотники атаковали территорию России Фото:
новость из сюжета
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Беспилотники атакуют Липецкую область. Жители города Елец сообщают о мощных взрывах и работе ПВО, в регионе объявлен красный уровень угрозы.

«ВСУ атакуют беспилотниками Липецкую область. Около 15 минут назад в Ельце раздались два громких хлопка, в небе наблюдались вспышки. Одновременно в городе сработали сирены, начали гудеть машины», — рассказали местные жители. Их слова передает telegram-канал Mash.

Ранее в регионе был объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА. По словам очевидцев беспилотники продолжают движение в сторону Рязани и других городов — над жилыми кварталами слышен характерный гул.

Атаки беспилотников на Липецкую область происходят не впервые — ранее, 24 мая, в регионе уже объявлялся режим опасности из-за угрозы ударов БПЛА, а в Ельце фиксировались падения дронов и срабатывание системы ПВО. Тогда местные власти призывали жителей укрываться в безопасных местах, а сирены и хлопки были слышны в разных районах города.

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Беспилотники атакуют Липецкую область. Жители города Елец сообщают о мощных взрывах и работе ПВО, в регионе объявлен красный уровень угрозы. «ВСУ атакуют беспилотниками Липецкую область. Около 15 минут назад в Ельце раздались два громких хлопка, в небе наблюдались вспышки. Одновременно в городе сработали сирены, начали гудеть машины», — рассказали местные жители. Их слова передает telegram-канал Mash. Ранее в регионе был объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА. По словам очевидцев беспилотники продолжают движение в сторону Рязани и других городов — над жилыми кварталами слышен характерный гул. Атаки беспилотников на Липецкую область происходят не впервые — ранее, 24 мая, в регионе уже объявлялся режим опасности из-за угрозы ударов БПЛА, а в Ельце фиксировались падения дронов и срабатывание системы ПВО. Тогда местные власти призывали жителей укрываться в безопасных местах, а сирены и хлопки были слышны в разных районах города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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