24 мая 2025

Shot: ВСУ пытаются атаковать город Елец. Видео

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Из-за атаки БПЛА жителей призвали направиться в укрытия
Из-за атаки БПЛА жителей призвали направиться в укрытия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ пытались атаковать дронами Елец Липецкой области. В городе звучит сирена, жителей просят укрыться в безопасных местах.

«В городе сейчас громко звучит тревожная сирена, прохожие разбегаются с улиц в укрытия. Уже было слышно несколько хлопков на окраине», — пишет telegram-канал Shot.

Как сообщало URA.RU, губернатор Липецкой области Игорь Артамoнов заявил, что идет работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце. Зафиксировано падение беспилотников в промышленной зоне Ельца.

Ранее глава региона предупреждал об угрозе атаки БПЛА в Липецке и Липецком районе. Позже режим опасности из-за возможных ударов был объявлен в шести микрорайонах области и в городе Ельце.

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ВСУ пытались атаковать дронами Елец Липецкой области. В городе звучит сирена, жителей просят укрыться в безопасных местах. «В городе сейчас громко звучит тревожная сирена, прохожие разбегаются с улиц в укрытия. Уже было слышно несколько хлопков на окраине», — пишет telegram-канал Shot. Как сообщало URA.RU, губернатор Липецкой области Игорь Артамoнов заявил, что идет работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце. Зафиксировано падение беспилотников в промышленной зоне Ельца. Ранее глава региона предупреждал об угрозе атаки БПЛА в Липецке и Липецком районе. Позже режим опасности из-за возможных ударов был объявлен в шести микрорайонах области и в городе Ельце.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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