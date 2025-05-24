ВСУ пытались атаковать дронами Елец Липецкой области. В городе звучит сирена, жителей просят укрыться в безопасных местах.
«В городе сейчас громко звучит тревожная сирена, прохожие разбегаются с улиц в укрытия. Уже было слышно несколько хлопков на окраине», — пишет telegram-канал Shot.
Как сообщало URA.RU, губернатор Липецкой области Игорь Артамoнов заявил, что идет работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце. Зафиксировано падение беспилотников в промышленной зоне Ельца.
Ранее глава региона предупреждал об угрозе атаки БПЛА в Липецке и Липецком районе. Позже режим опасности из-за возможных ударов был объявлен в шести микрорайонах области и в городе Ельце.
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